Российский фильм "Город уснул" вошел в программу "Форум" "Берлинале"

Юбилейный, 70-й Международный Берлинский кинофестиваль продолжает объявлять список участников. Сегодня названы фильмы, отобранные в программы "Форум" (Forum). Она также отмечает в этом году юбилей - 50 лет - и "Расширенный Форум" (Forum Expanded) - она проводится в 39-й раз.

В программе "Форум" есть один российский фильм "Город уснул" (In Deep Sleep). Это дебют Марии Игнатенко - выпускницы мастерской Дмитрия Мамулии (Московская школа нового кино). Продюсеры: Катерина Михайлова и Константин Фам. В картине снимался солист модной московской группы "Оqjav" Вадик Королев.

"Фильм "Город уснул" - это попытка визуализировать внутренний мир человека, потерявшего близкого. И в этом мире все спит", - коротко рассказала "РГ" о картине продюсер Катерина Михайлова.

В программе "Расширенный Форум" есть фильм "Граждане Космоса" (Citizens of the Cosmos). Он сделан в копродукции США, Японии и Украины. Режиссер Антон Видокле. Он снял трилогию о русском космизме - русском философском движении начала XX века, включавшем в себя элементы теологии, этики, русского православия, восточных философских традиций и марксизма.

Тройка наших соотечественников представлена и в программе "Берлинале Таланты" (Berlinale Talents). Фестиваль в немецкой столице большое внимание уделяет новому поколению. Не исключение и год, когда он отмечает свой 70-летний юбилей. Всего программа "Берлинале таланты" проводится в 18-й раз, и в этом году для участия в ней было отобрано 255 человек: 126 женщин, 123 мужчин и - цитируем релиз: "шесть, которые предпочли не указывать свой пол" из 86 стран мира.

Отрадно отметить, что трое из отобранных в программу - наши соотечественники. Это Владимир Кочарян - издатель и управляющий директор журнала "Искусство кино", организатор "Синематек" - мероприятий, которые включают в себя кинопоказы. За период с 2017-го по 2019-й год было организовано 140 показов, которые посетили более чем 50 тысяч зрителей. "Синематека" также запустила серию повторов восстановленной советской классики на большом экране. Организаторами программы "Берлинале. Таланты" особо отмечается перезапуск "Сталкера" Андрея Тарковского и повторный выпуск на большой экран "Калины красной" Василия Шукшина.

Также для участия в программе отобран Евгений Григорьев. Это имя хорошо знакомо всем, кто любит документальное кино. Григорьев - режиссер, сценарист и продюсер, вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения России. "РГ" подробно писала о проекте, над которым он сейчас работает - картине про модельное агентство для пожилых людей. Но в целом на счету Григорьева более 20 картин. Одна из последних работ - документальный фильм "Про Рок", показавший рекордные для неигрового кино цифры в прокате. Также в работе у Григорьева - полнометражный документальный фильм-хроники о выдающихся современных кинодокументалистах. В картине уже снялись Марина Разбежкина, Сергей Лозница, Сергей Дворцевой и Алексей Федорченко. Григорьев также сказал "РГ", что в Берлин он едет со сценарием полнометражного фильма "Подельники". Это будет его дебют в игровом кино.

Третья в списке - Саша Кулак - режиссер-документалист из Беларуси. Она сняла такие ленты, как "Хроники ртути", "Саламанка", "Без кубков и медалей" и другие. Также Саша Кулак работает как оператор и монтажер и как видео-художник. Ее работы были представлены на фестивалях IDFA и Vision du Reel.