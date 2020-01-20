Рублев опередил Хачанова в рейтинге АТР

Выигравший два подряд турнира в новом сезоне российский теннисист Андрей Рублев поднялся на 16 место в обновленном рейтинге АТР.

Накануне старта первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата Австралии по теннису, который начался в понедельник на кортах Мельбурна, Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг.

Главным возмутителем спокойствия в нем стал россиянин Андрей Рублев. Благодаря победе на турнире в Аделаиде он сумел подняться на 16-ю строчку, опередив еще одного представителя нашей страны Карена Хачанова. Для Рублева нынешний сезон складывается очень и очень удачно - ранее он выиграл крупный турнир в Дохе.

Лидеры рейтинга не изменились - Рафаэль Надаль сохранил первую позицию, Новак Джокович - вторую, а Роджер Федерер - третью. Первая ракетка России Даниил Медведев остался четвертым.

На Открытом чемпионате Австралии Медведеву предстоит сыграть с Фрэнсисом Тиафо из США, Рублеву в соперники достался Кристофер О'Коннел из Австралии, а оппонентом Хачанова станет Марио Вилелья-Мартинес из Испании.