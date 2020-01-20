Рублев поднялся на второе место в чемпионской гонке АТР

Российский теннисист Андрей Рублев вышел на второе место в чемпионской гонке АТР после победы на турнире в Аделаиде.

Начало нынешнего сезона стало самым успешным в карьере 22-летнего российского теннисиста Андрея Рублева. Ему удалось выиграть турниры в Дохе и Аделаиде, за что, помимо солидных премиальных, он заработал по 250 очков. В рейтинг-листе АТР это позволило ему сначала ворваться в двадцатку, а на этой неделе и вовсе сместить Карена Хачанова с позиции второй ракетки России. Теперь Рублев 16-й, а Хачанов - 17-й.

Зато в чемпионской гонке этих побед хватило для того, чтобы подняться на вторую строчку. На предыдущей неделе Рублев был шестым. Тут уверенно лидирует Новак Джокович, а первая ракетка России Даниил Медведев опустился с четвертой на седьмую позицию.

Но есть на этой неделе и самый настоящий герой - теннисист из Франции Уго Умбер, ставший на прошлой неделе победителем турнира в Окленде. Благодаря этому 21-летний француз совершил скачок с 240-й на 6-ю позицию.