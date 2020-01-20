Министерство просвещения проработает программу федеральной поддержки классных руководителей. Уже с сентября 2020 года за счет госбюджета им будут ежемесячно доплачивать по пять тысяч рублей. При этом программа федеральной поддержки не должна отменять уже действующие региональные выплаты.

Всего в российских школах сегодня более 838 тысяч классов, в которых обучается более 16,5 млн школьников.

Татьяна Куприянова, зампредседателя Общероссийского профсоюза образования:

- Доплата в пять тысяч рублей за классное руководство - это очень серьезная поддержка. Ведь у нас практически каждый учитель еще и классный руководитель. В прошлом году мы проводили всероссийский мониторинг: смотрели структуру зарплат, размеры ставок и окладов, выплаты за проверку тетрадей, заведование кабинетами и т.д. Что оказалось? В разных регионах классные руководители за свою работу получают от 22 рублей в месяц (только вдумайтесь!) до 6400 рублей. Поэтому очень важно продумать механизм, как эти 5 тысяч рублей будут выплачиваться.

Очевидно, что средства должны поступать сверх того фонда оплаты труда, который складывается в каждой школе. Учителя больше всего боятся, что одновременно с новой федеральной доплатой региональные власти сразу сократят какие-то другие надбавки. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Еще один важный момент: ни в одном законе не прописано, какие обязанности должны быть у классного руководителя. Что в реальности? Он проводит огромную работу с родителями - с ними на связи в режиме 24/7. Ведет классные часы, внеурочные мероприятия, экскурсии и походы с детьми, обсуждает успеваемость каждого ребенка с учителями-предметниками, разрешает нередко возникающие в школе различные конфликты... И порой классным руководителям приходится заниматься совершенно непрофильной работой, которой их нагружают местные чиновники. Бесконечные бюрократические отчеты, обход квартир неуспевающих учеников и проблемных семей в вечерние часы - это и многое другое тоже вменяют в обязанность учителя.

Поэтому вслед за единой федеральной выплатой необходимо утвердить единый перечень работ, которые может выполнять классный руководитель. В 2005 году министерство образования и науки подготовило подобный приказ, но он, к сожалению, так и не был зарегистрирован в минюсте. И потому сейчас все эти вопросы по-прежнему регулируются только локальными нормативными актами на уровне школ. Мы очень надеемся, что для системы образования, так же, как и для здравоохранения, будут разрабатываться на федеральном уровне требования к отраслевой системе оплаты труда - с гарантией фиксированной оплаты за установленную норму часов педагогической работы за одну ставку, с едиными перечнями компенсационных и стимулирующих выплат. И эту работу важно начать как можно раньше.