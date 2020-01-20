Сандра Мило: Феллини был моей самой большой любовью

20 января исполняется 100 лет со дня рождения великого итальянского режиссера, обладателя пяти премий "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Федерико Феллини. Родная Италия празднует эту круглую дату с размахом и благодарностью - благодаря маэстро, чьи картины еще при жизни Феллини стали классикой мирового кино, весь мир узнал, что такое "dolce vita", и что к назойливым фоторепортерам нужно обращаться не иначе как "paparazzi".

Выставка "Феллини 100: Бессмертный гений", в рамках которой будут представлены уникальные видео и фотоматериалы, а также костюмы и архивные документы, в настоящий момент колесит по стране: от Римини до Рима. Феллини, которому удалось произвести революцию в кинематографе ушедшего столетия, стал неисчерпаемым источником вдохновения для многих режиссеров далеко за пределами Италии, поэтому в апреле наступившего года экспозиция отправится покорять Москву, Лос-Анджелес и Берлин.

За минувшие 30 лет о Федерико Феллини было написано немало книг и снято огромное количество документальных фильмов, многие из которых прекрасно повествуют о нем как о творце, но довольно поверхностно раскрывают его как человека и как мужчину. Накануне юбилея "Российская Газета" попыталась восполнить недостающие штрихи к портрету режиссера, пообщавшись с актрисой Сандрой Мило (настоящее имя: Салватриче Элена Греко), с которой Феллини связывала не только работа в его бессмертной картине "Восемь с половиной", но и многолетний роман.

Cиньора Мило, расскажите о вашей первой встрече с маэстро Феллини? Какое он на вас произвел впечатление?

Сандра Мило: Мы познакомились на морском курорте Фреджене, недалеко от Рима. Я совершенно случайно оказалась в том же ресторане, что и Феллини, о котором я на тот момент была уже наслышана. Нас представил общий друг. Эта встреча была одним из самых ярких эпизодов моей жизни. До сих пор отчетливо помню и ощущаю на себе пронзительный взгляд Федерико и магнетизм, который от него исходил.

В 1963 году Феллини предложил вам сыграть роль Карлы в оскороносной картине "Восемь с половиной". Вы, не раздумывая, приняли предположение?

Сандра Мило: В тот период я закончила сниматься у Роберто Росселлини в фильме "Ванина Ванини", который с треском провалился на венецианском кинофестивале и был безжалостно растоптан критиками. Под влиянием этих событий я решила уйти из кино. Поэтому, когда Феллини обратился ко мне с предложением сделать пробы, я не задумываясь ответила ему отказом.

Но нужно знать Федерико: если он что-то решил, то непременно добьется поставленной цели, для него не существовало препятствий. Он подговорил моего тогдашнего молодого человека и без предупреждения нагрянул ко мне домой в сопровождении почти всей съемочной бригады (оператора, костюмера и гримера), молниеносно сделал пробы, а потом через пару дней поставил меня перед фактом, безапелляционно заявив, что роль Карлы буду играть я. Я сопротивлялась как могла, не отвечала на его звонки, но Федерико в итоге все-таки смог меня убедить. Как сейчас помню мой первый съемочный день, когда Марчелло Мастроянни обнял меня и сказал: "С возвращением в семью! Теперь ты дома". Должна признать, что фильм "Восемь с половиной" принес нам всем мировую известность, а лично мне он помог вновь триумфально вернуться в кинематограф. Я была очень востребована в тот период. Все режиссеры мечтали со мной работать.

Многие актеры, признавая гениальность маэстро, утверждают, что на съемочной площадке Феллини мог быть настоящим деспотом. А какие у вас остались впечатления от работы с ним?

Сандра Мило: Съемочная площадка картин Феллини была уникальным местом: там можно было встретить журналистов со всех уголков земного шара и многочисленных студентов. Всем им было интересно на него посмотреть хотя бы одним глазком. Феллини, несомненно, был очень требовательным режиссером. Мне вспоминается сцена в "Восьми с половиной", во время которой я должна была запустить в Мастроянни тортом. Я была очень смущена, упиралась, как могла, и не понимала, как мне себя вести в этой ситуации. И тут Федерико мне очень жестко сказал, что настоящий актер должен уметь отдаваться своему персонажу без остатка и не имеет права испытывать чувство стыда. Эти его слова послужили для меня большим уроком на всю мою оставшуюся жизнь. С тех пор на съемочной площадке я ничего и никого не стыжусь.

В вашей фильмографии более 60 картин. Был ли в вашей профессиональной биографии режиссер уровня Феллини? Чем он выделялся на фоне других не менее знаменитых мастеров итальянского кино?

Сандра Мило: Нет, таких как Федерико, пожалуй, больше не было. Хотя я работала с великими мастерами: Роберто Росселлини и Антонио Пьетранджели. Но для меня Феллини по величине личности сравним с Микеланджело, поскольку он был одновременно классиком и новатором мирового кинематографа.

Почему, на ваш взгляд, картины Феллини не теряют актуальности и понятны даже поколению миллениалов?

Сандра Мило: Фильмы Федерико всегда будут интересны зрителю, потому что они современны и человечны. Но главное - в них заложена огромная любовь к людям.

Кстати, по поводу любви: ваши отношения с Феллини вышли за рамки съемочной площадки и продлились 17 долгих лет. В какой момент вы почувствовали, что влюбились в него?

Сандра Мило: Наша история любви началась сразу после картины "Восемь с половиной". Мы прекрасно ладили и весело проводили вместе время. Поначалу была в него бесконечно влюблена только я, а он был просто увлечен мной, ведь я была хорошенькой в молодости. С годами наши отношения крепчали и в какой-то момент трансформировались в настоящее и глубокое чувство.

Не могли бы вы вспомнить самый запоминающийся эпизод с Феллини?

Сандра Мило: Офис Федерико на Виа Систина находился на втором этаже. Поскольку я избегаю лифтов, помню, как неслась к нему со всех ног по этим высоким пролетам, чтобы обнять его как можно быстрее. Все наши встречи были такими пылкими и эмоциональными... Рассказываю, а у самой мурашки по коже. В тот момент наши отношения были похожи на сказку, в них не было места бытовым жизненным проблемам. Но, к сожалению, они так и не переросли в нечто большее….

Федерико Феллини был наделен небывалой фантазией и воображением. Это особо прослеживается в его ранних картинах. Часто ли он вас удивлял?

Сандра Мило: Однажды Федерико вдруг ни с того ни с сего подарил мне дерево, которое до сих пор растет в моем саду.

Многие считают именно вас настоящей музой Феллини…

Сандра Мило: Лично я не считаю себя его музой. Феллини был гением, которого вдохновляла сама жизнь и окружающее его люди. На мой взгляд, если и была у Федерико муза, то ею несомненно была его жена и соратник Джульетта Мазина.

О том, каким Феллини был, когда его карьера находилась на взлете, знают многие. А как он себя чувствовал в конце жизни, когда его фильмы уже не находили большого отклика в сердцах зрителей и нередко проваливались в прокате?

Сандра Мило: Знаю, что ему было непросто, но в этот период меня уже не было в его жизни. Мы расстались после того, как он предложил мне жить вместе. Я отказалась, потому что мне не хотелось, чтобы наша любовь превратилась в повседневную рутину. Для меня было важным сохранить в памяти эти прекрасные годы, в которых не было местоанегативу, изменам и взаимным претензиям. Я очень благодарна ему за счастье, которое он мне подарил.

В эти дни по всей Италии проходят выставки и всевозможные мероприятия, посвященные 100-летию маэстро. Зная его ироничный характер, как бы он, на ваш взгляд, отреагировал на всю эту суету вокруг своего имени?

Сандра Мило: Думаю, что Федерико был бы рад, хотя, наверное, чувствовал бы себя не слишком комфортно в роли юбиляра. Он не жил прошлым, он был по-настоящему счастлив в момент создания своих картин. Как только он заканчивал фильм, больше о нем не вспоминал. Все его мысли были обращены в будущее.

Я, тем не менее, счастлива, что его так чествуют. Ведь он отдавал всего себя искусству без остатка. Меня много куда приглашают, но я не хожу на эти мероприятия. Какой смысл: я есть, а его нет! Для меня он по-прежнему жив, я каждый день засыпаю и просыпаюсь с его фотографией в руках.

Федерико Феллини вас по-прежнему творчески питает. Вы ведь недавно посвятили ему стихи …

Сандра Мило: В конце прошлого года вышел мой сборник "Тело и Душа" (Morellini Editore). Последний стих заканчивается так: "Не бойся, любовь моя. Я буду всегда тебя искать. И однажды с цветочных качелей спрыгну, чтобы тебя обнять". Федерико был и остается моей самой большой любовью в жизни. Я уверена, мы с ним еще обязательно встретимся…