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20.01.2020 19:21
Рубрика: Власть

Против общих угроз

Сергей Шойгу обсудил с генсеком ОДКБ планы-2020
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
В понедельник исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу встретился в Москве с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем. Белорусский чиновник в январе занял свою нынешнюю должность и первым делом решил побывать в России, которая в 2020-м председательствует в ОДКБ. Его переговоры с Шойгу главным образом касались оборонных вопросов.

- С момента создания Организации многое было сделано для совершенствования ее военной составляющей, - напомнил Сергей Шойгу. - Создана система кризисного реагирования, сформированы компоненты Войск (Коллективных сил) ОДКБ, на регулярной основе проводятся мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки.

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И.о. министра обороны России подчеркнул, что военно-политическая обстановка в регионе и мире в целом остается сложной. Не снижается кризисный потенциал. Поэтому в интересах обеспечения готовности силовой составляющей ОДКБ и эффективного решения антикризисных задач эту совместную работу необходимо продолжать.

Сергей Шойгу отметил, что развитие взаимодействия в рамках ОДКБ - один из неизменных приоритетов нашей страны.

Глава военного ведомства России также не сомневается, что назначение Станислава Зася на пост генсека Организации будет способствовать повышению ее международного авторитета и дальнейшему укреплению коллективной безопасности.

Пользуясь случаем, Шойгу пригласил генсека ОДКБ принять участие в работе IX Московской конференции по безопасности, которая пройдет в российской столице в апреле.

Фото: Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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В свою очередь Станислав Зась сказал, что уже сформированы приоритеты в деятельности Организации в 2020 году, есть план их реализации. Он достаточно объемный и условно разделен по восьми направлениям, четыре из которых касаются военной сферы.

Надо иметь в виду, что обо всех этих направлениях президент России Владимир Путин достаточно подробно говорил на саммите ОДКБ в Бишкеке в ноябре прошлого года.

В числе важнейших задач Организации он, в частности, назвал расширение ее оперативных возможностей, улучшение боевой подготовки, слаженности и мобильности коллективных сил ОДКБ, наращивание миротворческой деятельности под эгидой ООН.

В числе важнейших задач ОДКБ - наращивание ее миротворческой деятельности под эгидой ООН

А еще - выявление и ликвидацию на пространстве Организации Договора о коллективной безопасности международных террористических группировок.

Фото: БЕЛТА
Зась ознакомился с работой Объединенного штаба ОДКБ

В списке приоритетов нынешнего года и повышение эффективность анализа и прогнозирования военно-политической обстановки в мире с учетом возможности появления новых "горячих точек" вблизи границ стран ОДКБ.

Станислав Зась отметил, что в решении всех этих амбициозных задач важнейшая роль отводится России.

Причем речь идет как об усилении обороноспособности самой РФ, так и укреплении с ее помощью коллективной безопасности государств - членов ОДКБ.

Напомним, что эта Организация была создана в мае 1992 года. Первоначально в нее вошли шесть республик бывшего СССР. Позже к ним присоединились еще три постсоветских государства. Ныне в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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