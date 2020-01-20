СФ рассмотрит представление о назначении Краснова генпрокурором 22 января

Представление президента РФ Владимира Путина о назначении Игоря Краснова на должность генерального прокурора вместо Юрия Чайки будет рассмотрено на заседании Совфеда 22 января. Это произойдет в случае одобрения кандидатуры комитетами верхней палаты. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что президент РФ предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры. Краснов занимает должность замглавы Следственного комитета.

- Мною дано поручение комитету по конституционному законодательству и государственному строительству и комитету по обороне и безопасности в установленном порядке рассмотреть представленную кандидатуру, - заявила Матвиенко, которую цитирует пресс-служба СФ. - Проведение совместного заседания двух комитетов запланировано на завтра.