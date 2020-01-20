СМИ: В Западной Европе все популярнее становятся ночные поезда

Одной из последних тенденций развития транспорта в Европе, особенно, в Западной - стал рост популярности ночных поездов, сообщает Euronews.com. Это направление, как пояснили эксперты, отвечает двум важным запросам современного путешественника: экологичность (объем выбросов CO 2 у поезда не сопоставим с авиационными или автомобильными) и комфорт, позволяющий спокойно работать в пути, с учетом наличия в вагонах высокоскоростного интернета.

В связи с этим в Австрии с 20 января запустили популярный железнодорожный маршрут Вена-Брюссель, продлив до бельгийской столицы полюбившийся многим туристам маршрут Вена-Дюссельдорф. Поезд будет ходить пока два раза в неделю и время пути составит 15 часов.

Кстати, совсем недавно, в декабре, был запущен маршрут из Вены в Амстердам, а сейчас активно обсуждаются планы связать Прагу и Цюрих через австрийский Линц. Поезда также будут идти ночью, оставляя путешественникам время на сон и знакомство с достопримечательностями.