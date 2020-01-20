Новости

СМИ: В Западной Европе все популярнее становятся ночные поезда 20.01.2020
В ДНР заявили о готовности ответить на попытки Киева силой вернуть регион 20.01.2020
ВОЗ экстренно обсудит вспышку коронавируса в Китае 20.01.2020
В Южной Корее сообщили о первом случае заражения новым коронавирусом 20.01.2020
Генеральный секретарь ОДКБ встретился с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу 20.01.2020
Audi привезла в Россию эксклюзивный Q5 20.01.2020
Врач рассказал, сколько нужно пить воды для здоровья организма 20.01.2020
В Польше в 3D воссоздали гробницу "таинственного князя" 20.01.2020
Под Петербургом насмерть сбили водителя, остановившегося на трассе 20.01.2020
Глава правительства Михаил Мишустин поблагодарил налоговиков за работу 20.01.2020
В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми 20.01.2020
Путин поручил улучшить интеграцию мигрантов 20.01.2020
На 27-м году жизни умерла артистка театра "Провинция" Марина Рузавина 20.01.2020
Поправки в Конституцию не позволят затягивать назначение кабмина 20.01.2020
Петербурженку, желавшую сделать дочь "ангелом", отправили в психбольницу 20.01.2020
В Калининграде главбуха обвинили в присвоении 30 миллионов рублей 20.01.2020
В Госдуме рассказали об усилении роли Госсовета 20.01.2020
В Дагестане котята сожгли дом приютившей их пенсионерки 20.01.2020
Российский фильм "Город уснул" вошел в программу "Форум" "Берлинале" 20.01.2020
В Госдуме рассказали, когда состоится голосование по поправкам в Конституцию 20.01.2020
Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни 20.01.2020
В США выясняют, действительно ли опасен автопилот Tesla 20.01.2020
Семьи погибших при прорыве трубы в Перми получат по 500 тысяч рублей 20.01.2020
Участница конкурса красоты со сцены обвинила организаторов в мошенничестве 20.01.2020
В Крыму троллейбус с пассажирами снес столб 20.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
20.01.2020 23:45
Рубрика: В мире

СМИ: В Западной Европе все популярнее становятся ночные поезда

Одной из последних тенденций развития транспорта в Европе, особенно, в Западной - стал рост популярности ночных поездов, сообщает Euronews.com. Это направление, как пояснили эксперты, отвечает двум важным запросам современного путешественника: экологичность (объем выбросов CO2 у поезда не сопоставим с авиационными или автомобильными) и комфорт, позволяющий спокойно работать в пути, с учетом наличия в вагонах высокоскоростного интернета.

Фото: iStock
ЕС пообещал не менять стоимость шенгенских виз для россиян

В связи с этим в Австрии с 20 января запустили популярный железнодорожный маршрут Вена-Брюссель, продлив до бельгийской столицы полюбившийся многим туристам маршрут Вена-Дюссельдорф. Поезд будет ходить пока два раза в неделю и время пути составит 15 часов.

Кстати, совсем недавно, в декабре, был запущен маршрут из Вены в Амстердам, а сейчас активно обсуждаются планы связать Прагу и Цюрих через австрийский Линц. Поезда также будут идти ночью, оставляя путешественникам время на сон и знакомство с достопримечательностями.

В мире Европа Австрия

Главное сегодня

Госдума 21 января рассмотрит поправки о должности зампреда Совбеза РФ
В Кремле дали разъяснения по голосованию по поправкам в Конституцию
СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы
Депутаты поддержали идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ
В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми
В мире
В мире
Как повлияет на российский экспорт соглашение США и Китая
Лесные пожары
Лесные пожары
В Австралии спасли от огня уникальные деревья