Остановка отгрузки нефти на экспорт в пяти ливийских портах и прекращение добычи на нескольких крупнейших месторождениях страны подняли цену нефти марки Brent выше 65 долларов за баррель. Мировой рынок, который уже почти не реагировал на продолжающуюся в Ливии гражданскую войну, не смог игнорировать опасность выпадения из оборота более 1 млн баррелей нефти в сутки.

Именно так оценила Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии свои объемы сокращения добычи в результате прекращения экспорта. Может быть, она и сгущает краски, но остановка производства только на двух месторождениях Эш-Шарара и Эль-Филь снижает общую добычу по стране на 400 тысяч баррелей в день. И есть прогнозы еще более серьезного падения производства.

"Согласно сообщению агентства Bloomberg, из-за блокады силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара экспортных терминалов страны объем добычи нефти в Ливии упадет примерно до 72 тысяч баррелей в сутки (с 1,2 млн баррелей в сутки)", - пояснила эксперт Института Ближнего Востока Татьяна Шмелева. По ее мнению, падение нефтедобычи в Ливии может привести к смещению рыночного баланса в сторону дефицита.

При этом ожидать значительного роста котировок в долгосрочной перспективе, скорее всего, не стоит. "Эти риски уже в значительной степени заложены в нефтяные цены", - подчеркнул эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев. Такие события, как блокирование экспортных портов, угрожающее единоразово сильно сократить предложение нефти на рынке, способны двинуть цену вверх. "Но ненадолго. Любая из сторон внутриполитического противостояния после получения контроля над ситуацией будет заинтересована в скорейшем возобновлении экспортной отгрузки нефти", - отметил Калачев.

До войны в Ливии добывалось 1,6 млн баррелей нефти в день, сейчас она может упасть до 72 тыс. баррелей

Кроме того, в стороне не останутся другие крупные игроки нефтяного рынка. "Текущие колебания котировок барреля устраивают большинство участников рынка, и они предпримут усилия, чтобы сохранять их в этом диапазоне как можно дольше", - считает Калачев.

В случае затягивания ситуации найдется немало желающих, в том числе среди стран по соседству с Ливией, чтобы заместить выпадающие объемы нефти и баланс на рынке восстановится.

У российских нефтяных компаний в Ливии есть свои интересы, но пока не будет достигнута хотя бы относительная стабильность внутри страны, нормально работать здесь едва ли получится. В 2005 году на тендерной основе "Татнефть" получила права на освоение нефтяного блока в районе Гадамес, а в 2006 году на три нефтяных блока в бассейнах Гадамес и Сирт. С российской компанией было заключено соглашение о разделе продукции сроком на 30 лет. Но вскоре после начала военных действий все работы в стране были свернуты. В "Татнефти" "Российской газете" пояснили, что зарубежные проекты в Ливии и Сирии приостановлены в связи со сложной военно-политической обстановкой на территории этих государств: "Сейчас ведется мониторинг развития ситуации с целью возобновления работ после стабилизации обстановки и получения гарантий безопасности работающего на месторождениях персонала", - сообщили в компании.

В 2017 году "Роснефть" и ливийская NOC подписали договор о сотрудничестве в сфере геологоразведки и добычи. Тогда казалось, что обстановка в стране постепенно приходит в норму, но впечатление было обманчивым и до конкретных проектов дело не дошло. Также серьезные интересы в Ливии есть у "Газпрома". В период 2007-2011 годов компания получила лицензии на разработку нескольких перспективных участков недр, в том числе и на шельфе. Но из-за войны проекты были свернуты. В 2018 году представители Gazprom EP International встречались с главой NOC Мустафой Саналлой, но и в этом случае речь шла только о мониторинге ситуации.

Ясно, что для возобновления деятельности российских компаний в Ливии необходимо прекращение гражданской войны. Страна по запасам нефти занимает 9-е место в мире с 48,4 млрд баррелей. До войны и свержения полковника Муаммара Каддафи в Ливии производилось около 1,6 млн баррелей нефти в день, и она была одним из основных экспортеров нефти юга Европы.

После всем известных событий нефтяную отрасль страны долго лихорадило. В 2018-2019 годах добыча в стране смогла восстановить добычу, но лишь до 1,2 млн баррелей в сутки. Официальный Триполи и NOC в этот период старались уверить западных инвесторов, что производство уже в ближайшее время удастся поднять до 2 млн баррелей. Но действительность внесла свои жесткие коррективы. Потенциал у нефтяной отрасли Ливии сохраняется огромный, но для его раскрытия в стране должен установиться прочный мир. И тогда, вполне вероятно, туда вернутся российские компании.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"