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20.01.2020 13:42
Рубрика: Экономика

Сортировочный центр "Почты России" обработал за год 237 млн посылок

Текст: Юлия Кривошапко

Более 237 миллионов посылок и писем обработал автоматизированный сортировочный центр (АСЦ) "Почты России" за минувший год.

Фото: Почта России
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Такого результата удалось добиться благодаря масштабным работам по модернизации мощностей. Почтовых технологий центр увеличил мощность машин по сортировке регистрируемой письменной корреспонденции на 500 тыс. единиц в сутки, скорость полного цикла обработки одного оправления в АСЦ не превышает 2-6 часов.

В логистическом центре установлены десять современных письмосортировочных машин. Процесс обработки почтовой корреспонденции полностью автоматизирован и проходит под бдительным контролем операторов, уточняют в пресс-службе почтового оператора.

Производительность одной машины, в зависимости от вида почты, может составлять от 20 до 45 тыс. писем в час.

Фото: Борис Ярков/РГ
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"Высокий сезон стартовал в ноябре прошлого года и продлится примерно до февраля. В этом году мы блестяще прошли период пиковой нагрузки несмотря на то, что объем выше на 3%, чем в декабре прошлого года, - отметил начальник сортировочного центра Григорий Бушмакин. - Современное оборудование и отличная логистика позволяет нам обрабатывать почту с высокой скоростью и с легкостью справляться с любым объемом".

АСЦ в Подольске является одним из крупнейших сортировочных центров в Европе, на котором сосредоточены основные почтовые потоки нескольких областей центрального региона нашей страны: Москва, Московская, Тверская, Рязанская, Курская, Владимирская и Калужская области. Ежедневно в сортировочном центре обрабатывается более 10 тонн корреспонденции, а это более 230 почтовых автомобилей, которые курсируют по почтовым маршрутам каждый день.

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