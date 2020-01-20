Сортировочный центр "Почты России" обработал за год 237 млн посылок

Более 237 миллионов посылок и писем обработал автоматизированный сортировочный центр (АСЦ) "Почты России" за минувший год.

Такого результата удалось добиться благодаря масштабным работам по модернизации мощностей. Почтовых технологий центр увеличил мощность машин по сортировке регистрируемой письменной корреспонденции на 500 тыс. единиц в сутки, скорость полного цикла обработки одного оправления в АСЦ не превышает 2-6 часов.

В логистическом центре установлены десять современных письмосортировочных машин. Процесс обработки почтовой корреспонденции полностью автоматизирован и проходит под бдительным контролем операторов, уточняют в пресс-службе почтового оператора.

Производительность одной машины, в зависимости от вида почты, может составлять от 20 до 45 тыс. писем в час.

"Высокий сезон стартовал в ноябре прошлого года и продлится примерно до февраля. В этом году мы блестяще прошли период пиковой нагрузки несмотря на то, что объем выше на 3%, чем в декабре прошлого года, - отметил начальник сортировочного центра Григорий Бушмакин. - Современное оборудование и отличная логистика позволяет нам обрабатывать почту с высокой скоростью и с легкостью справляться с любым объемом".

АСЦ в Подольске является одним из крупнейших сортировочных центров в Европе, на котором сосредоточены основные почтовые потоки нескольких областей центрального региона нашей страны: Москва, Московская, Тверская, Рязанская, Курская, Владимирская и Калужская области. Ежедневно в сортировочном центре обрабатывается более 10 тонн корреспонденции, а это более 230 почтовых автомобилей, которые курсируют по почтовым маршрутам каждый день.