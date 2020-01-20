Как сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко вопрос о назначении Генпрокурора РФ будет вынесен на ближайшее заседание Совета Федерации 22 января. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предложение назначить Краснова Генпрокурором является "решением президента".

В случае утверждения Советом Федерации нового Генерального прокурора Игорь Краснов станет 75-м главой российской прокуратуры начиная с 1722 года. Тогда вышел Указ Петра I, который гласил: "Быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору".

Если бы кто-то тринадцать лет назад рассказал бы следователю центрального аппарата Генеральной прокуратуры РФ Игорю Краснову, что уходя в другое ведомство, он обязательно вернется в здание прокуратуры в центре Москвы, но уже Генеральным прокурором России, он бы в это, скорее всего, не поверил. Девять лет работы в органах прокуратуры - не очень большой срок. В Следственном комитете он проработал дольше.

Коллеги по Следственному комитету про Игоря Краснова говорят так - "он правильный следователь". Утверждают, что начальник он очень серьезный, а как организатор даже жесткий. Но за своих подчиненных следователей, если надо, встанет горой.

В случае утверждения Советом Федерации нового Генпрокурора Игорь Краснов станет 75-м главой российской прокуратуры начиная с 1722 года

Выпускник Поморского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова Игорь Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. В прокуратуру Краснов пришел в 1997 году. В 2006-2007 работал следователем центрального аппарата Генеральной прокуратуры. В 2007 году перешел в созданный в том же году Следственный комитет при прокуратуре РФ. И сразу на должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СК. По карьерной лестнице шел уверенно - в 2012 году Краснов получил звание генерал-майора юстиции, а спустя пять лет - генерал-лейтенанта юстиции.

Заместителем Александра Бастрыкина Краснов стал в апреле 2016 года. Заместителей у председателя СК много, но кресло этого зама - одно из самых жестких. 44-летний генерал-лейтенант курирует работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления. А еще он курирует следствие в нескольких федеральных округах.

Про уголовные дела, которые расследовал Игорь Краснов, слышали даже те, кто особо не интересуется деятельностью Следственного комитета. Такие расследования журналисты называют резонансными. Одно перечисление уголовных дел, которые вел Краснов, а потом он же контролировал других следователей, впечатляет.

Вот далеко не полный перечень - покушение на Анатолия Чубайса, убийства Бориса Немцова, чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Краснов работал по делу об убийстве судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова. В этом же списке преступления членов радикальной группировки русских националистов, известной как "БОРН", которая запрещена у нас в стране. Убийства антифашистов Федора Филатова, Ивана Хуторского. Убийство посла России в Турции Андрея Карлова. Хищения при строительстве космодрома Восточный.

О новой должности Юрия Чайки официально пока ничего не сообщается. Его можно без преувеличений назвать старожилом российской власти. Если посчитать, то он уже почти 25 лет занимал руководящие должности в органах прокуратуры и юстиции. С 1995 по 1999 год Юрий Чайка был первым заместителем Генерального прокурора. С 1999 по 2006 год он возглавлял министерство юстиции. С июня 2006 года стал Генеральным прокурором. С этого момента Совет Федерации трижды утверждал его на пятилетний срок главы надзорного ведомства. Последний раз это произошло в июне 2016 года. Так долго этот пост в современной российской истории до Чайки ни один прокурор не занимал.

За прошедшие тринадцать с половиной лет под руководством Чайки в надзорном ведомстве страны произошли кардинальные перемены. Прежде всего в ведомстве был образован Следственный комитет при Генеральной прокуратуре РФ. Через несколько лет он был выделен в отдельное ведомство - СК РФ. Естественно, что это повлекло за собой стратегические реформы в деятельности самой Генеральной прокуратуры. С одной стороны, прокуроры лишились следствия, но с другой, усилили свою главную функцию - надзор за соблюдением российского законодательства. Сейчас Генеральная прокуратура воспринимается в стране как самое главное ведомство по защите прав граждан. Например, только в прошлом году после вмешательства прокуроров полумиллиону работников по всей России было выплачено более 20 млрд рублей долгов по зарплате. А еще прокуроры оказали реальную помощь полутора миллионам граждан в решении их насущных проблем, в том числе многодетным семьям, престарелым и инвалидам. Как заявлял не один раз Юрий Чайка, именно защита прав граждан остается одной из главных задач прокуратуры. Обращаясь в начале этого года к прокурорам, Чайка особо подчеркнул, что в том числе от них зависит уверенность отечественного бизнеса в том, что в России можно и нужно работать по закону и без давления.

Новые задачи в прошлом году поставил задачи перед прокурорами глава государства. Речь прежде всего идет о надзоре за реализацией всех национальных проектов России, от исполнения которых во многом зависит будущее страны. Также среди задач особого внимания - надзор за ходом реформы коммунальных отходов и долевого строительства. Естественно, что за выполнением всех этих задач будет следить и новый Генпрокурор. Перед уходом Юрий Чайка также успел сообщить, что в России разрабатывается новая редакция закона о прокуратуре. Предполагалось, что новый закон усилит роль прокуроров в том числе по надзору за следствием. Вот только будет ли он теперь реализован - большой вопрос.

Мнения

Франц Клинцевич, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности:

- Игорь Краснов - молодой, грамотный и компетентный человек. Перспективный и с опытом. Время диктует новые задачи, возникают новые вызовы - в связи с этим и понадобилось новое назначение. С учетом новой конфигурации власти это естественный процесс. По моей оценке, Краснову удастся оптимизировать взаимодействие двух важнейших ведомств - Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. А опыт Юрия Чайки, безусловно, будет использован в дальнейшем, решение - за президентом.

Ольга Ковитиди, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности:

- Игорь Викторович обладает необходимыми профессиональными, моральными качествами для работы в должности Генпрокурора. Он юрист, криминалист, курировал достаточно сложную категорию дел - не просто уголовные дела, а дела об убийствах, о коррупции. Ни для кого не секрет, что он расследовал многомиллиардные хищения на космодроме Восточный, покушение на Анатолия Чубайса и многое другое.

Что необходимо, чтобы справиться с такой высокой должностью? Человек должен понимать, чем он занимается, он должен иметь определенный опыт руководящей работы. Напомню, что президентом объявлен курс на новые направления развития России. И с учетом изменений, которые будут отработаны, это наложит определенный отпечаток и на работу Генпрокуратуры, основная задача которой - защита прав и интересов граждан. Прокуратура должна быть с человеческим лицом, ведь каждое расследование - индивидуально. Хотелось бы пожелать Игорю Викторовичу сохранить те качества, которые у него есть. Мы, сенаторы, знаем его только с положительной стороны. И мне кажется, у него все получится.

Анатолий Кучерена, председатель Общественного совета при МВД России:

- Я бы очень хотел, чтобы Игорь Краснов, который предложен на должность Генпрокурора России, сохранил ту тенденцию, которую ранее неоднократно демонстрировали Юрий Чайка и все его подчиненные - это тенденция, связанная с правозащитной деятельностью. Это принципиально важный вопрос, потому что, когда речь идет о бизнесе, о правах простых граждан, очень важно, чтобы прокуратура стояла на защите их интересов. Юрий Чайка заявил ранее об этом, и неукоснительно эта позиция была одним из главных направлений деятельности Генпрокуратуры и прокуратур в субъектах РФ.

Что касается кандидатуры Игоря Краснова, то он много лет работает в правоохранительных органах, в частности в Следственном комитете. Кандидат достойный, я с ним лично знаком. Он - профессиональный человек. И я очень надеюсь, что на посту Генпрокурора он все свои профессиональные знания направит именно на защиту прав и свобод российских граждан, чтобы взвешенно подходить к решению всех возникающих проблем.

И нужно, может быть, пересмотреть те функции и полномочия, которые сегодня есть у прокуроров. В том числе не только в части общего прокурорского надзора, но и в части уголовно-правовой политики. Посмотреть еще раз на то, насколько имеющиеся у прокуроров полномочия способствуют искоренению преступности. Не исключаю, что полномочия Генпрокуратуры РФ могут быть расширены в связи с предстоящей сменой руководителя надзорного ведомства. Для того чтобы работа прокуратуры была эффективной, на мой взгляд, следовало бы ей вернуть часть полномочий, которые были изъяты из УПК.

Павел Чиков, глава международной правозащитной организации "Агора":

- С Игорем Красновым наши адвокаты пересекались неоднократно, представляя интересы потерпевших по неонацистским делам. Он расследовал дело группы "БОРН", которой вменялись убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, судьи Мосгорсуда Чувашова и антифашистов Хуторского, Филатова, Джапаридзе.

Как глава следственной группы по этим делам, он оставил хорошее личное и профессиональное впечатление. С уверенностью можно утверждать, что зачистка 10 лет назад Москвы от неонацистского вооруженного подполья, на руках которого были десятки убийств, во многом результат работы Игоря Краснова.

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации:

- Судя по всему, президент Владимир Путин решил, что пора изменить кадровый ландшафт российского истеблишмента, поэтому одним из первых покидает пост Генпрокурор, уже довольно давно исполнявший свои обязанности. Замена носит характер практически плановый. Думаю, предложение Путина назначить новым Генпрокурором заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова, безусловно, скажется благотворно на общем балансе сил во властных вертикалях.

Подготовили Татьяна Замахина, Иван Петров