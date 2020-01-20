США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок

Соединенные Штаты намерены ужесточить правила выдачи виз для женщин, которые едут в страну рожать с целью автоматического получения ребенком гражданства. Речь идет об ужесточении требований для получателей визы типа B, которая выдается для краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями.

Такую информацию распространил портал Axios, ссылаясь на источники в американской администрации. По их данным, если уполномоченные органы заподозрят просителя визы в целях получения гражданства, они будут иметь право отказать. Однако у беременных женщин, действительно направляющихся в США с деловыми целями, не будет проблем с получением необходимого разрешения, пишет ТАСС.

Источник в Госдепартаменте отметил, что данные меры продиктованы национальной безопасностью, а также криминальной деятельностью, связанной с так называемым "родильным туризмом". При этом нет точных данных о детях, появившихся на свет в США в результате "родильного туризма". Предполагается, что речь может идти о 33 тысячах младенцев ежегодно.