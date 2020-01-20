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20.01.2020 05:31
Рубрика: В мире

США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соединенные Штаты намерены ужесточить правила выдачи виз для женщин, которые едут в страну рожать с целью автоматического получения ребенком гражданства. Речь идет об ужесточении требований для получателей визы типа B, которая выдается для краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Такую информацию распространил портал Axios, ссылаясь на источники в американской администрации. По их данным, если уполномоченные органы заподозрят просителя визы в целях получения гражданства, они будут иметь право отказать. Однако у беременных женщин, действительно направляющихся в США с деловыми целями, не будет проблем с получением необходимого разрешения, пишет ТАСС.

Источник в Госдепартаменте отметил, что данные меры продиктованы национальной безопасностью, а также криминальной деятельностью, связанной с так называемым "родильным туризмом". При этом нет точных данных о детях, появившихся на свет в США в результате "родильного туризма". Предполагается, что речь может идти о 33 тысячах младенцев ежегодно.

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