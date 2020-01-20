Стандартная школьная задача поставила соцсети в тупик

Очередная не очень аккуратно записанная задача для младшеклассников вызвала споры в социальных сетях. Все началось с твита пользователя из США, который опубликовал у себя в блоге простой пример.

Фото: Twitter

На фотографии изображен пример 20/5(2*2), решенный двумя способами, причем утверждается, что оба ответа - 1 и 16 - верны. Все дело якобы кроется в различиях "старого" подхода и нового - который используется в США и называется Common Core. Они предусматривают разный порядок выполнения операций деления и умножения.

В комментариях пользователи традиционно разделились на два лагеря: одна часть "голосовала" за вариант с единицей, другая утверждала, что правильный ответ - 16.

Это не первый случай, когда социальные сети спорят из-за школьных математических задач. Например, в августе 2019 года пользовательница Twitter поставила в тупик своих подписчиков похожим вопросом. Тогда математик из МИИТ Людмила Кочнева разъяснила, как нужно решать такие задачи.

Новый случай, как уверен один из пользователей, вызывает затруднения именно из-за неаккуратного написания. "Правильный ответ - назвать человека, который написал это направильное уравнение, идиотом. Учитель должен был разъяснить неопределенность и рассказать, что уравнения и формулы могут быть написаны плохо, как и предложения в английском языке", - написал он.