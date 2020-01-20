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20.01.2020 22:31
Рубрика: Спорт

Легкий спарринг

"Динамо" выиграло первый матч в этом году
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 10(8064)
Российские клубы начали готовиться ко второй части сезона. Состоит она не только из изнурительных тренировок на жарких курортах, но и контрольных матчей.

Накануне сразу несколько отечественных команд провели товарищеские встречи. В частности, "Динамо". В турецком Белеке москвичи играли с польском клубом "Заглембе" из Любина. "Бело-голубые" одержали убедительную победу - 5:1.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Что интересно - в первом тайме российская команда забила лишь один мяч, хотя на поле был сильнейший состав. Уже на 42-й минуте отличился Максимилиан Филипп. В перерыве главный тренер динамовцев Кирилл Новиков поменял всех футболистов. И во второй половине "бело-голубые" забили еще четыре гола: хет-трик оформил Сильвестр Игбун, еще один мяч в активе Кирилла Панченко.

К слову, в этом матче в составе "Динамо" дебютировал Дмитрий Скопинцев, перешедший в столичный клуб из "Краснодара". Еще одним новичком "бело-голубых" может стать Александр Соболев. Форвард "Крыльев Советов" хоть и присоединился к самарцам на сборах, но все еще хочет сменить обстановку. Вопрос в том, где именно окажется один из лучших бомбардиров чемпионата России - в ЦСКА или "Динамо".

Накануне также стало известно, что на сборах в испанском Бенидорме 9 февраля состоится матч "Зенита" и ЦСКА. Вполне возможно, что к тому моменту "сине-бело-голубые" усилят состав лучшим бомбардиром клуба немецкой Бундеслиги "Униона" Себастьяном Андерссоном. На счету шведского нападающего восемь мячей в 18 встречах в чемпионате Германии.

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