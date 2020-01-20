Диетолог объяснила, что есть на завтрак для сжигания калорий и похудения

Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл предложила меню завтрака, способного уже с утра активизировать в организме процессы метаболизма и добиться похудения за счет сжигания лишних калорий.

Начнем с того, что сам завтрак пропускать нежелательно, пишет The Sun. Тот, кто полноценно поел с утра, тот не будет в течение всего дня постоянно что-то жевать от голода.

Причем не стоит бояться углеводов: главное, чтобы они были "хорошими", качественными. Они обеспечат мозг и мышцы необходимых энергией. К таковым относятся цельнозерновые низкокалорийные углеводы.

Также специалист рекомендует включить в меню белковые продукты. Пусть в понедельник это будет пара вареных яиц, во вторник - йогурт, в среду - отварной лосось. После этого хорошо съесть кашу из цельнозерновой крупы.

Не забудьте к этим блюдам добавить овощи и фрукты, они пополнят организм клетчаткой и витаминами. Быстрый салатик нужно заправлять оливковым или арахисовым маслом. И подходить к его приготовлению творчески, добавляя авокадо, орехи, семена.