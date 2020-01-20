Трамп раскритиковал идею строительства "морской стены" вокруг Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп считает идею о возведении защищающей от штормов "морской стены" вокруг Нью-Йорка глупой и способной навредить окружающей среде. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Так глава Белого дома прокомментировал публикацию в The New York Times о том, что инженерные войска США предложили проект гигантской стены для защиты Нью-Йорка от участившихся разрушительных штормов, вызванных глобальным потеплением. Сообщалось, что стена обойдется в 119 миллиардов долларов, а на возведение уйдет не менее 25 лет.

По мнению Трампа, строительство массивной многомиллиардной морской стены вокруг крупнейшего американского города для защиты его от редких штормов является дорогостоящей, глупой и неприемлемой с экологической точки зрения идеей, которая в случае необходимости не сработает. Трамп отметил, что стена будет выглядеть ужасно, и посоветовал жителям Нью-Йорка подготовить швабры и ведра, пишет ТАСС.

Противники данного проекта уже заявили, что стена может быстро устареть из-за неточной оценки повышения уровня моря. Кроме того, по их мнению, такой барьер сможет защитить лишь от штормовых волн, а при высоких приливных волнах она будет бесполезна. Из минусов проекта также отмечается, что стена будет задерживать городские сточные воды.

Издание пишет, что за семь лет в Нью-Йорке жертвами штормов стали 72 человека, стихия нанесла ущерб в 62 миллиона долларов.