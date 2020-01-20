Тренеры сборной России по биатлону назвали состав на этап КМ в Поклюке

Евгения Павлова и Карим Халили не выступят на этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Словении с 23 по 26 января.

Женская сборная показала на завершившемся этапе в Рупольдинге просто катастрофические результаты. Тренерский штаб пригласил Павлову на этап в Германию благодаря хорошим выступлениям на Кубке IBU. Она приняла участие в эстафетной гонке, которая обернулась полным провалом. Российская команда не попала в десятку сильнейших, показав 11-й результат.

Как сообщает ТАСС, в Поклюке выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых и Кристина Резцова.

Произойдут изменения и в мужской команде, которая осталась без наград в Рупольдинге. В Словении не выступит Карим Халили, который будет готовиться к юниорскому чемпионату мира. Помимо стартовавших в Германии Александра Логинова, Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Никиты Поршнева в Поклюке также выступит Кирилл Стрельцов, выступающий в Кубке IBU.