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20.01.2020 17:54
Рубрика: В мире

Участница конкурса красоты со сцены обвинила организаторов в мошенничестве

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Громким скандалом закончился проходивший в минувшие выходные в мексиканском городе Оахака конкурс красоты Miss Global. Участница из Колумбии Хесения Ороско прямо со сцены обвинила организаторов в мошенничестве, назвав победу представительницы Чехии Каролины Кокесовой "обманом".

На опубликованных порталом Infobae кадрах видно, как колумбийка эмоционально обращается к зрителям, обвиняя организаторов конкурса в обмане.

Фото: EPA/ROLEX DELA PENA
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"Это обман, обман! В Мексике невероятная коррупция. То, что происходит здесь, несправедливо и неправильно. Это проявление неуважения ко всем женщинам, которые находятся здесь. Я не могу это принять", - срываясь на крик, заявила Ороско, хотя микрофон ей так и не дали.

Возмущение конкурсантки вызвал тот факт, что изменения в регламент конкурса вносились прямо по ходу действия. В полуфинал Miss Global, согласно правилам состязания, должны были пройти 10 участниц. Однако глава конкурса, Ван Фам, решил добавить к ним и ставшую впоследствии победительницей представительницу Чехии. На следующем этапе число прошедших далее участниц также было увеличено по решению жюри, которое проконсультировалось с тем же Ван Фамом. Такая вопиющая несправедливость, по мнению конкурсантки из Колубии, была вызвана лишь стремлением привести к победе "свою" участницу, что и вызвало столь бурную реакцию Ороско. Успокоить девушку удалось лишь другой участнице мероприятия.

Организаторы конкурса, в свою очередь, от каких-либо комментариев отказались.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Конкурсы красоты

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