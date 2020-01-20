Участница конкурса красоты со сцены обвинила организаторов в мошенничестве

El pasado sábado se realizó en México el #MissGlobal2020 que terminó en una gran polémica, luego que Miss Colombia, Jesenia Orozco, acusara de fraude a los organizadores. Denunciaron que se trató de incluir a otra finalista en la lista de 10. @kendryvanegasdi #InternacionalesTR pic.twitter.com/PL0jehW5zR — Telemetro Reporta (@TReporta) January 20, 2020

Громким скандалом закончился проходивший в минувшие выходные в мексиканском городе Оахака конкурс красоты Miss Global. Участница из Колумбии Хесения Ороско прямо со сцены обвинила организаторов в мошенничестве, назвав победу представительницы Чехии Каролины Кокесовой "обманом".

На опубликованных порталом Infobae кадрах видно, как колумбийка эмоционально обращается к зрителям, обвиняя организаторов конкурса в обмане.

"Это обман, обман! В Мексике невероятная коррупция. То, что происходит здесь, несправедливо и неправильно. Это проявление неуважения ко всем женщинам, которые находятся здесь. Я не могу это принять", - срываясь на крик, заявила Ороско, хотя микрофон ей так и не дали.

Возмущение конкурсантки вызвал тот факт, что изменения в регламент конкурса вносились прямо по ходу действия. В полуфинал Miss Global, согласно правилам состязания, должны были пройти 10 участниц. Однако глава конкурса, Ван Фам, решил добавить к ним и ставшую впоследствии победительницей представительницу Чехии. На следующем этапе число прошедших далее участниц также было увеличено по решению жюри, которое проконсультировалось с тем же Ван Фамом. Такая вопиющая несправедливость, по мнению конкурсантки из Колубии, была вызвана лишь стремлением привести к победе "свою" участницу, что и вызвало столь бурную реакцию Ороско. Успокоить девушку удалось лишь другой участнице мероприятия.

Организаторы конкурса, в свою очередь, от каких-либо комментариев отказались.