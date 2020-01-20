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20.01.2020 16:14
Рубрика: Общество

В Турции найдена 2000-летняя усыпальница с травертиновым саркофагом

Текст: Денис Передельский
Фото: Hurriyet Daily News Фото: Hurriyet Daily News
Фото: Hurriyet Daily News

Турецкие археологи при проведении раскопок древнего города Лаодикия в районе Эскихисар обнаружили захоронения возрастом 2000 лет с травертиновым саркофагом и множеством погребальных предметов.

Об открытии рассказывает Hurriyet Daily News. Оно было сделано в ходе изыскательских раскопок на участке, предназначенном для строительства стадиона в западной провинции Денизли.

Фото: INAH
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Местные власти попросили археологов провести обследование на площади 70 квадратных метров. В результате была обнаружена 2000-летняя усыпальница, окруженная стеной, с несколькими гробницами, включая семейную прямоугольную погребальную камеру.

В последней находился саркофаг, изготовленный из травертина - известкового туфа. В I веке до нашей эры травертин был широко распространен, его называли lapis tiburtinus (камень из Тибура).

Человеческие останки в гробницах почти не сохранились. Вероятно, еще в древности усыпальница была разграблена мародерами, которые не пощадили и человеческие кости.

Впрочем, грабители унесли не все артефакты. Так, в гробницах были обнаружены погребальные предметы, в том числе стеклянные и глиняные сосуды, глиняные масляные лампы, голова от скульптуры бога любви Эроса, фрагмент бронзового ларца, пять костяных заколок для волос и другое.

Также была найдена бронзовая монета времен римского императора Каракаллы (211-217 гг. н.э.) и посеребренная монета императора Валериана (253-260 гг. н.э.) Сообщается, что усыпальница взята под охрану дирекцией музея Денизли, поскольку не исключены набеги современных грабителей могил.

Кроме того, обследованный участок объявлен археологическим объектом первой степени. Поэтому муниципалитет будет искать новое место для строительства стадиона.

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