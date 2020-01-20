В Англии хотят частично запретить продажу видеоигр

Глава департамента по охране психического здоровья Национальной службы здравоохранения Англии Клэр Мердок выступила с заявлением о пагубном влиянии видеоигр на подрастающее поколение.

В частности, критике подверглись издатели и разработчики, которые добавляют в свои проекты лутбоксы - их покупка за реальные деньги дает игроку возможность получить случайные виртуальные предметы различной ценности и назначения.

По словам чиновницы, это приводит к "азартной зависимости у детей". Кроме того, она высказала опасения относительно того, что многие несовершеннолетние тратят в играх большие суммы без ведома родителей. В качестве примера называется 16-летний подросток, который потратил на баскетбольный симулятор свыше 2000 фунтов (почти 160 тысяч рублей) из семейного бюджета.

Для решения проблемы госпожа Мердок предложила запретить продажу игр, в которых есть вышеупомянутые лутбоксы, а также призвала проводить разъяснительные кампании для родителей о потенциальном вреде данного вида развлечений.