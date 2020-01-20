В борьбе за голоса избирателей Дональд Трамп ушел в "бытовуху"

В обостряющейся борьбе за голоса американских избирателей на предстоящих в ноябре президентских выборах в США Дональд Трамп в прямом смысле спустился на бытовой уровень. Пока его оппоненты на Капитолийском холме ведут политизированные и далекие от народа баталии вокруг процедуры импичмента, хозяин Белого дома на своих предвыборных митингах уверенно набирает электоральные "очки, голы и секунды", рассказывая рядовым американцам про то, что им гораздо ближе - посудомоечные машины, лампочки, холодильники и туалеты.

Выступая на прошлой неделе перед будущими избирателями в столице штата Висконсин, стремящийся к переизбранию политик с ходу заявил: "элегантной" его речь не будет, поскольку разговор пойдет о бытовых трудностях американцев.

Так что же, по Трампу, делает жизнь граждан США невыносимой? Оказывается, виной всему "новые лампочки, которые стоят в пять раз дороже и при этом делают человека оранжевым", "бесполезные посудомойки", "еле капающий душ" и "краны, из которых не течет вода".

"Вы идете в душ и включаете воду. Кап-кап-кап. А моим прекрасным волосам нужно много воды", - под аплодисменты жителей провинциального города Милуоки заявил Дональд Трамп. Как немедленно выяснилось, не лучше обстоят дела и с другой насущной проблемой в Америке - мытьем посуды. "У кого-нибудь есть новая посудомойка? Очень жаль. Они бесполезны. Дают так мало воды... Приходится использовать ее по 10 раз, и тарелки все равно приходится мыть по старинке, - задел за живое свой одобрительно кивающий электорат президент США. - А попробуйте-ка купить новый кран. Открываешь его, и вода не течет, так? Про туалеты мы говорить не будем, но вы знаете эту историю. Тык-тык-тык", - имея в виду малопродуктивное нажатие на сливную кнопку продолжал описывать Трамп окружающий американцев "бытовой ад".

Чтобы "разогретая" веселым перформансом аудитория окончательно поняла, кто же виноват в столь удручающем положении вещей в Америке и за кого ни в коем случае не надо голосовать, Дональд Трамп намекнул на своего предшественника в Белом доме. Действительно, именно администрация демократа Барака Обамы, исходя из экологических соображений, ужесточила нормы расхода воды и электричества бытовыми приборами в США. И этим недовольны не только горожане в американской глубинке. Проблема ограничений по расходованию воды сильно волнует фермеров в Техасе, к которым апеллировал Трамп в минувшее воскресенье с обещанием "зарубить" водоохранное законодательство времен Обамы.

"Теперь у вас будет мощный напор в душе. Полная раковина воды!" - виртуозно использовал накопившееся у электората недовольство "бытовухой" Дональд Трамп, пообещавший избавиться от осложняющих беззаботную жизнь американцев экологических ограничений. И между делом напомнил, что только благодаря его жесткой тарифной политике, а также введению 25-процентных таможенных пошлин иностранные компании уже начали строить заводы по производству "прекрасных холодильников и посудомоек" на территории США.

Отметим, что какими бы курьезными ни представлялись подобные полушутливые выступления Дональда Трампа, об их "электоральной добавленной стоимости" соперникам действующего президента США остается только мечтать. Как замечают комментаторы, при ближайшем рассмотрении "экспромты от Трампа" отражают глубокую работу аналитиков и консультантов его предвыборной команды. Ведь именно пути решения "бытовых невзгод", а не политические разборки в Вашингтоне - это именно то, что хотят услышать от будущего президента как определившиеся со своим выбором американские избиратели, так и те, кто пока еще только раздумывают над ним.

Проект

По данным СМИ, администрация Дональда Трампа на этой неделе планирует объявить о запрете на так называемый "родильный туризм" - распространенную практику приезда иностранных беременных женщин в США для рождения ребенка и получения таким образом американского гражданства. В Америке, напомним, действует так называемое "право почвы", которое предусматривает автоматическое предоставление гражданства США всем появившимся на свет на территории этой страны. Это положение закреплено в 14-й поправке к конституции. Как сообщает издание The Hill, президент США ранее уже выдвигал идею по аннулированию прав на получение гражданства для новорожденных детей от специально приезжающих рожать в Америку беременных иностранок. Для этого Трамп предлагал издать президентский указ. Тогда эта инициатива не получила продолжения, так как оказалось, что для ее реализации необходимо внесение поправок в основной закон США. "Изменение направлено на обеспечение национальной безопасности и рисков, связанных с "родильным туризмом", включая криминальную активность в этой индустрии", неофициально прокомментировали в госдепе США журналистам возвращение в политическую повестку Белого дома этой темы. По имеющимся миграционным данным, ежегодно в США рождается около 33 тысяч детей от въехавших на американскую территорию беременных женщин. Большинство таких "туристок" приезжают из Китая, России и Нигерии. Сотни компаний по всему миру зарабатывают от 5 до 20 тысяч долларов за организацию для их клиенток родов в Штатах.

Между тем

Руководство Национального архива США сознательно внесло изменения в одну из фотографий своего фонда. Внимательный наблюдатель обнаружил, что на снимке 2017 года, где запечатлены участники протестного "женского марша" на Вашингтон, на плакатах были замазаны все упоминания президента США Дональда Трампа. Когда об этом стало известно, представители архива попытались объяснить цензуру тем, что снимок якобы не входит в число "исторических документов" и был просто выставлен на сайте. Тем не менее руководство архива было вынуждено принести извинения, пояснив, что отредактировало антитрамповские лозунги, чтобы избежать "текущих политических противоречий". В итоге репутация Нацархива оказалась изрядно подмоченной, в его сторону посыпались обвинения в переписывании истории. Этот случай также поднял у американской общественности и, в первую очередь у историков, логичный вопрос - а сколько еще таких "ошибок" ранее допустил архив? Ведь теперь становится действительно непонятным, какие еще исторические факты были изменены Национальным архивом США в угоду политической конъюнктуре.

Подготовил Юрий Чернов