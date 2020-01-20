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20.01.2020 23:16
Рубрика: В мире

В ДНР заявили о готовности ответить на попытки Киева силой вернуть регион

Жители Донецкой народной республики знают, чего ждать от Киева, поэтому готовы ответить на любую агрессию "тотальным усмирением" украинских силовиков, заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Так он прокомментировал сделанное ранее заместителем секретаря СНБО Украины Сергеем Кривоносом заявление о готовности вооруженных сил Украины приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом​​​.

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"В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем чего можно ожидать и готовы к любым глупостям со стороны Украины", - цитирует РИА Новости слова Бердичевского. -

По его словам, любая попытка наступления со стороны украинских силовиков закончится для Киева "тотальным усмирением".

Отмечая воинственную риторику украинского политика, Бердичевский также констатировал отсутствие договороспособности и миролюбия Киева.

"Нам давно известны эти планы по зачистке и геноциду Донбасса", - заявил депутат ДНР и выразил недоумение по поводу того, что "украинское государство до сих пор считается рукопожатым в так вызываемом "цивилизованном" мире Запада".

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