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20.01.2020 10:42
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали дату начала выдачи материнского капитала

Текст: Ольга Игнатова
Оформлять материнский капитал на первого ребенка могут начать с марта или апреля 2020 года. Об этом сообщают "Известия".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал на первого ребенка. Еще одно новшество - выплаты семьям с невысокими доходами, имеющих детей. Выплаты будут производиться до семилетия ребенка.

Фото: iStock
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Все это должно произойти уже в этом году. Для этого необходимо максимально быстро внести поправки в действующее законодательство. "Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей", - уточнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, предстоит провести тщательный анализ законопроектов, которые потребуются для реализации послания президента.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Материнский капитал Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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