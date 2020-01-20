В Госдуме назвали дату начала выдачи материнского капитала

Напомним, что в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал на первого ребенка. Еще одно новшество - выплаты семьям с невысокими доходами, имеющих детей. Выплаты будут производиться до семилетия ребенка.

Все это должно произойти уже в этом году. Для этого необходимо максимально быстро внести поправки в действующее законодательство. "Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей", - уточнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, предстоит провести тщательный анализ законопроектов, которые потребуются для реализации послания президента.