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20.01.2020 19:23
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

В Хорватии пройдёт первая олимпиада по русскому как иностранному

Текст: Елена Кухтенкова
Открылась регистрация заявок на участие старшеклассников и студентов в олимпиаде по русскому как иностранному в Хорватии. То есть принимать в нем участие будут не русскоязычные граждане страны, а люди, для которых "великий и могучий" не родной. И это усложняет их задачу. Лингвистическое соревнование по русскому в Хорватии проходит впервые, - сообщает сайт Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В качестве организаторов олимпиады по РКИ выступают Хорватская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (ХАПРЯЛ), представительство Россотрудничества и Центр "Институт Пушкина" прибрежного хорватского города Пула.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Заявки участников, которые не сомневаются в своих знаниях лексики, грамматики и синтаксиса русского, организаторы будут принимать до 15 апреля. А олимпиаду разделят на два этапа. Первая ступень пройдёт в заочном онлайн-формате, следующий очный тур начнётся в конце мая в Загребе.

В ХАПРЯЛ также отмечают, что, прежде всего, олимпиада направлена на повышение мотивации к изучению языка Пушкина, и развитие интереса к русской культуре.

К слову, интерес к русскому языку в мире растет. Семь тысяч человек, представлявших 131 страну, приняли участие в отборочном туре Международной онлайн-олимпиады по русскому языку как иностранному.

Справка "РГ"

Республиканская олимпиада по русскому языку и литературе началась в столице Азербайджана, сообщает сайт Россотрудничества. Её участниками стали семиклассники и восьмиклассники из трёх десятков школ Баку.

Общество Образование Русский язык на постсоветском пространстве

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