В Испании стали брать деньги за примерку одежды

Испанская торговая марка Pascual Bilbao, присутствующая на рынке более сорока лет и специализирующаяся на мужских свадебных костюмах, стала брать по 15 евро за примерку в своем магазине в Бильбао. Причем эта сумма должна быть уплачена до примерки.

Как заявляют владельцы марки, многие люди заходят в магазин только чтобы выбрать модель, а затем заказывают похожую вещь онлайн по более низкой цене, и плата за примерку - попытка пресечь подобную практику.

Нововведение вызвало шум в соцсетях и возмущение общества защиты прав потребителей - там сочли, что такой подход вредит всему сектору торговли одеждой.

Кроме того, недовольные напоминают, что по закону человек имеет право купить вещь, а потом вернуть ее, и если все начнут так поступать, то магазины станут нести серьезные убытки.