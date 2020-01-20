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20.01.2020 01:17
Рубрика: В мире

В Испании стали брать деньги за примерку одежды

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Испанская торговая марка Pascual Bilbao, присутствующая на рынке более сорока лет и специализирующаяся на мужских свадебных костюмах, стала брать по 15 евро за примерку в своем магазине в Бильбао. Причем эта сумма должна быть уплачена до примерки.

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Как заявляют владельцы марки, многие люди заходят в магазин только чтобы выбрать модель, а затем заказывают похожую вещь онлайн по более низкой цене, и плата за примерку - попытка пресечь подобную практику.

Нововведение вызвало шум в соцсетях и возмущение общества защиты прав потребителей - там сочли, что такой подход вредит всему сектору торговли одеждой.

Кроме того, недовольные напоминают, что по закону человек имеет право купить вещь, а потом вернуть ее, и если все начнут так поступать, то магазины станут нести серьезные убытки.

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