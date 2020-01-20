В Китае запретят одноразовые изделия из пластика

До конца 2020 года в Китае прекратится производство и продажа одноразовых изделий из пластика. Об этом сообщает агентство Xinhua, ссылаясь на документ министерства экологии КНР.

Ранее в СМИ появилась информация, что под запретом окажутся тонкие полиэтиленовые пакеты и пленки для сельского хозяйства. "Использование пластиковых частиц в бытовой химии будет запрещено в 2020 году, а продажа такой продукции - в 2022 году", - говорится в документе.

Почта должна прекратить использовать неразлагаемую пластиковую упаковку. Кроме того, китайским компаниям запрещено ввозить пластиковые отходы в страну. Отказ от пластика будет происходить поэтапно в течение пяти лет. До конца этого года будут запрещены пластиковые соломинки и одноразовая посуда.