В Петербурге задержали вербовщика "ИГ"

В Петербурге следователи регионального СК, специалисты центра по противодействию экстремизму городской полиции и управления ФСБ задержали мужчину, который подозревается в том, что склонил двух человек к сотрудничеству с запрещенной террористической организацией.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, в уголовном деле фигурирует вербовка двух человек.

По данным следствия, подозреваемый уговаривал их участвовать в боевых действиях на стороне "Исламского государства", террористической организации, деятельность которой в России запрещена. В итоге мужчины отправились в Сирию, где примкнули к боевикам.

В ближайшее время подозреваемому в вербовке предъявят обвинение. В СК отмечают, что решается вопрос об аресте.