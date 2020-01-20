В Роскачестве объяснили, почему молоко становится горьким

Новости

В Якутии мужчина из-за ревности избил гвоздодером двух односельчан 09:04
Ozon уволит большинство курьеров 08:57
Производитель iPhone и Fiat-Chrysler займутся выпуском электрокаров 08:55
В Сибири обнаружили противовирусный кустарник 08:50
Число погибших в отеле в Перми выросло до пяти человек 08:35
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ 08:20
В Кемерове у пациентки удалили гигантскую миому 07:55
В Приморье мужчина получил пожизненный срок за убийства 07:51
Australian Open: Победа Александровой, неудачи Потаповой и Калинской 07:47
Рублев опередил Хачанова в рейтинге АТР 07:34
В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы 07:16
Малкин помог "Питтсбургу" совершить фантастический камбэк 07:10
Эрдоган отказался от ужина с участниками конференции по Ливии 07:06
Из-за аварии на Казанском направлении МЖД начались задержки поездов 07:02
"Заряженная" Skoda Octavia: стали известны новые подробности 06:30
В Подмосковье два человека погибли при столкновении поезда и автомобиля 06:14
В аэропорту Гонконга отмечен сильнейший за 10 лет спад пассажиропотока 05:51
США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок 05:31
В Хабаровском крае осужден избивший подростка мужчина 05:10
Режим ЧС введен на востоке Канады из-за снегопада 05:03
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту три километра 04:49
В Лондоне три человека стали жертвами нападения неизвестного с ножом 04:48
Молнии оказались самым смертельно опасным природным явлением на Кубе 04:24
Трамп раскритиковал идею строительства "морской стены" вокруг Нью-Йорка 04:22
В Хабаровском крае два поселка остались без света из-за аварии 04:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
20.01.2020 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве объяснили, почему молоко становится горьким

Текст: Марина Гусенко
Эксперты Роскачества ответили на самые популярные вопросы о молоке.
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Первое. Все молоко, продающееся в магазине, проходит на заводах проверку, термическую обработку и расфасовывается в специальные упаковки. Пастеризация, ультрапастеризация или стерилизация уничтожают в молоке и вредную, и полезную микрофлору, из-за этого оно дольше хранится

Если на его упаковке написано, что его срок хранения 10 дней, а оно не испортилось в холодильнике за три недели, то скорее всего оно ультрапастеризованное, поэтому и может храниться несколько дольше срока.

Второе - почему при комнатной температуре распакованное молоко становится горьким, а не превращается в простоквашу? Один из ответов примерно такой же, как и в первом пункте. Из-за термической обработки в нем почти нет бактерий, которые бы отвечали за скашивание, и чтобы из него получилась простокваша, в него надо закваску добавить.

Фото: iStock
Использование антибиотиков при производстве молока и мяса регламентируют

Также молоко может быть прогорклым из-за корма, которым корову кормили, если корова была нездорова, если у нее было воспаление вымени. Еще среди причин - наличие в молоке "немолочных бактерий", внесение в него стабилизирующих добавок, которые препятствовали бы его прокисанию, наличие в нем препаратов, которыми лечили корову.

И если добросовестные производители такое молоко в реализацию не пропускают, то "гонщики за прибылью" закроют глаза на его качество, отмечают в Роскачестве.

Третье - правда ли, что молокопродукты, изготовленные с применением сухого молока, менее полезны? В Роскачестве утверждают, что нет, поскольку сухое молоко должно отвечать тем же требованиям, что и цельное. Кроме того, некоторые продукты невозможно сделать без сухого молока, например, йогурты, в которых должно быть много белка.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

Главное сегодня

Путин заявил о невозможности стереть память о войне
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
Пушков: Меркель не сомневается в ключевой роли РФ в ливийском процессе
В Сирии предотвращена атака беспилотников на базу Хмеймим
Дело о гибели людей в пермском отеле передадут в центральный аппарат СК
Личные деньги
Личные деньги
Как не попасть на удочку мошенников, снимая деньги в банкомате
Курсы валют
Курсы валют
Что будет с рублем после отставки кабинета министров