В Роскачестве объяснили, почему молоко становится горьким

Эксперты Роскачества ответили на самые популярные вопросы о молоке.

Первое. Все молоко, продающееся в магазине, проходит на заводах проверку, термическую обработку и расфасовывается в специальные упаковки. Пастеризация, ультрапастеризация или стерилизация уничтожают в молоке и вредную, и полезную микрофлору, из-за этого оно дольше хранится

Если на его упаковке написано, что его срок хранения 10 дней, а оно не испортилось в холодильнике за три недели, то скорее всего оно ультрапастеризованное, поэтому и может храниться несколько дольше срока.

Второе - почему при комнатной температуре распакованное молоко становится горьким, а не превращается в простоквашу? Один из ответов примерно такой же, как и в первом пункте. Из-за термической обработки в нем почти нет бактерий, которые бы отвечали за скашивание, и чтобы из него получилась простокваша, в него надо закваску добавить.

Также молоко может быть прогорклым из-за корма, которым корову кормили, если корова была нездорова, если у нее было воспаление вымени. Еще среди причин - наличие в молоке "немолочных бактерий", внесение в него стабилизирующих добавок, которые препятствовали бы его прокисанию, наличие в нем препаратов, которыми лечили корову.

И если добросовестные производители такое молоко в реализацию не пропускают, то "гонщики за прибылью" закроют глаза на его качество, отмечают в Роскачестве.

Третье - правда ли, что молокопродукты, изготовленные с применением сухого молока, менее полезны? В Роскачестве утверждают, что нет, поскольку сухое молоко должно отвечать тем же требованиям, что и цельное. Кроме того, некоторые продукты невозможно сделать без сухого молока, например, йогурты, в которых должно быть много белка.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.