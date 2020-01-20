В России может быть принят отдельный закон о Госсовете

Функции Государственного совета следует определить не только в Конституции, но и в специальном законе, считают сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Основной закон. Об этом говорится в их письме на имя главы государства. Копия документа имеется в распоряжении "РГ".

Роль и статус Государственного совета руководители группы назвали одним из ключевых вопросов в процессе подготовки изменений в Конституцию РФ. "Считаем, что он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм. При этом он не должен повторять роль Совета Федерации", - говорится в документе.

Вопрос о соотнесении Госсовета с другими инструментами государственного механизма требует серьезной проработки, уверены сопредседатели группы. "В Конституции РФ должны быть разрешены ключевые вопросы статуса Государственного совета (включая принципы формирования), в развитие которых должен быть принят федеральный закон о Государственном совете", - считают они.

Кроме того, серьезной проработки требует вопрос соотношения системы государственной и муниципальной власти, отмечается в письме. Закрепляя в Конституции РФ принцип единства публичной власти, необходимо действовать так, "чтобы не пострадали конституционные гарантии местного самоуправления", считают руководители группы.

Напомним, в Послании Федеральному Собранию 15 января президент России Владимир Путин выступил с рядом важных предложений, касающихся системы госуправления. С целью подготовки соответствующих изменений в Конституцию РФ сформирована рабочая группа под руководством председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова и директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талии Хабриевой.