В России может быть принят отдельный закон о Госсовете

Новости

СКР проверит законность отказа в льготах брянскому ветерану 16:45
Крым и Севастополь подписали соглашение о границах 16:42
Перед Новым годом в лесу незаконно срубили деревьев на 18 млн рублей 16:41
В Петербурге задержали вербовщика "ИГ" 16:37
Пойманная с кокаином в белье актриса Бочкарева признала вину 16:36
В Петербурге появился трамвай для честных пассажиров 16:35
Президент Турции заявил, что его страна пока не отправляла войска в Ливию 16:33
Фрегат Балтфлота вышел на учения с японским эсминцем 16:29
В Прикамье поезд насмерть сбил пенсионерку 16:29
В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы 16:28
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе 16:28
Рябков: У Тегерана нет оснований ставить вопрос о выходе из ДНЯО 16:20
Постояльцами затопленного отеля в Перми были пациенты онкодиспансера 16:19
На вершине Ай-Петри водрузили флаг Республики Крым 16:18
Снегопады и метели в некоторых регионах Урала сменятся потеплением 16:17
В Турции найдена 2000-летняя усыпальница с травертиновым саркофагом 16:14
СМИ: Хоккеист "Нефтехимика" устроил ДТП и скрылся с места аварии 16:11
Московские врачи спасли мужчину, проглотившего рыболовный крючок 16:06
Песков: Мишустин представит состав Кабмина в установленный срок 16:02
СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы 16:00
Lada Xray Cross с вариатором: АвтоВАЗ раскрыл статистику продаж 16:00
Генеральный директор ВВС уходит в отставку 15:56
Interplastica 2020 в Москве: новые перспективы развития индустрии 15:51
В Подмосковье 80-летняя пенсионерка убила невестку 15:49
В Петрозаводске новогодняя световая арка придавила женщину 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
20.01.2020 15:52
Рубрика: Власть

В России может быть принят отдельный закон о Госсовете

Текст: Галина Мисливская
Функции Государственного совета следует определить не только в Конституции, но и в специальном законе, считают сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Основной закон. Об этом говорится в их письме на имя главы государства. Копия документа имеется в распоряжении "РГ".
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Роль и статус Государственного совета руководители группы назвали одним из ключевых вопросов в процессе подготовки изменений в Конституцию РФ. "Считаем, что он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм. При этом он не должен повторять роль Совета Федерации", - говорится в документе.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Приоритет Конституции на территории страны закрепят в главе "Федеративное устройство"

Вопрос о соотнесении Госсовета с другими инструментами государственного механизма требует серьезной проработки, уверены сопредседатели группы. "В Конституции РФ должны быть разрешены ключевые вопросы статуса Государственного совета (включая принципы формирования), в развитие которых должен быть принят федеральный закон о Государственном совете", - считают они.

Кроме того, серьезной проработки требует вопрос соотношения системы государственной и муниципальной власти, отмечается в письме. Закрепляя в Конституции РФ принцип единства публичной власти, необходимо действовать так, "чтобы не пострадали конституционные гарантии местного самоуправления", считают руководители группы.

Напомним, в Послании Федеральному Собранию 15 января президент России Владимир Путин выступил с рядом важных предложений, касающихся системы госуправления. С целью подготовки соответствующих изменений в Конституцию РФ сформирована рабочая группа под руководством председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова и директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талии Хабриевой.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Государственный Совет Конституция России

Главное сегодня

В Кремле дали разъяснения по голосованию по поправкам в Конституцию
СФ рассмотрит представление о назначении Краснова генпрокурором 22 января
СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы
В Госдуме назвали дату начала выдачи материнского капитала
Депутаты поддержали идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы будет готов в марте