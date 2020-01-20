У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В России могут запустить конкурента GitHub

Текст:   Антон Благовещенский
20.01.2020,  
13:01
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России может появиться аналог хранилища открытого программного кода GitHub. С такой инициативой выступили в Минэкономики. В министерстве считают, что хранилище может пригодиться на случай отключения России от аналогичных зарубежных ресурсов.

На разработку российского репозитория открытого кода предлагается выделить 2,1 миллиарда рублей, пишет "Коммерсант". По данным издания, хранилище планируется создать в рамках реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, утвержденной президентом в октябре 2019 года.

Минкомсвязь поддержало рост субсидий разработчикам российского софта

Сервис GitHub в настоящее время принадлежит корпорации Microsoft, которая приобрела популярный репозиторий в июне 2018 года за 7,5 миллиарда долларов.

софт
Фото: Богдан Бобров/РГ
В Англии хотят частично запретить продажу видеоигр 12:40
Пользователям предложили бесплатную замену Windows 7 16.01.2020
Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Бесплатно обновиться нельзя 14.01.2020
программирование
Фото: pixabay.com
iPhone лишится бесплатных наушников 17.01.2020
Microsoft купила сайт для программистов GitHub. Пользователи в шоке 05.06.2018
Раскрыт главный секрет богатства программистов 16.06.2017