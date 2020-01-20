В России могут запустить конкурента GitHub

В России может появиться аналог хранилища открытого программного кода GitHub. С такой инициативой выступили в Минэкономики. В министерстве считают, что хранилище может пригодиться на случай отключения России от аналогичных зарубежных ресурсов.

На разработку российского репозитория открытого кода предлагается выделить 2,1 миллиарда рублей, пишет "Коммерсант". По данным издания, хранилище планируется создать в рамках реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, утвержденной президентом в октябре 2019 года.

Сервис GitHub в настоящее время принадлежит корпорации Microsoft, которая приобрела популярный репозиторий в июне 2018 года за 7,5 миллиарда долларов.