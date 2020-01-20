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20.01.2020 17:28
Рубрика: Власть

В СФ подтвердили, что маткапитал на первенца могут начать выдавать с марта

Текст: Ольга Игнатова
С высокой долей вероятности материнский капитал на первого ребенка начнут выдавать уже с марта, сообщил "Российской газете" председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Напомню, что президент России поставил задачу обеспечить семьи выплатами при рождении первого ребенка с 1 января 2020 года. То есть на свет уже появились детишки, которым положены данные выплаты. Поэтому, думаю, что соответствующая законодательная база будет очень оперативно подготовлена и рассмотрена нашими коллегами из Госдумы в приоритетном порядке", - отменил сенатор.

Фото: iStock
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По его словам, содержательный состав изменений уже подготовлен. И, возможно, через неделю новый состав правительства (при условии его формирования) внесет в Госдуму проект закона о предоставлении выплат при рождении первого ребенка. "Часть февраля, полагаю, уйдет на согласование законопроекта, а с 1 марта уже могут начаться выплаты. Сложностей не вижу. Ведь механизм выплат материнского капитала при рождении второго и последующего детей Пенсионным фондом России уже хорошо отработан", - добавил Валерий Рязанский.

Напомним, что с 1 января размер материнского капитала увеличен до 466 617 рублей. По сравнению с прошлым годом его сумма выросла на 13,6 тыс. рублей, или 3%, уточняют в Пенсионном фонде России. Индексация коснулась всех семей, у которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате, как в полном, так и частичном размере. По данным Пенсионного фонда России, это 3,4 млн российских семей.

Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий - покупку и строительство жилья, компенсацию расходов на построенное жилье. Также его можно расходовать на обучение детей (например, на оплата услуг детского сада, школы или вуза), социальную адаптацию детей-инвалидов. Семьи с невысокими доходами, в которых второй ребенок появился начиная с 2018 года, могут получать из средств маткапитала ежемесячные выплаты.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Законодательная власть Совет Федерации Материнский капитал

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