Новости

Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Подмосковье 01:32
В Испании стали брать деньги за примерку одежды 01:17
Дуэт женщин-астронавтов NASA снова выйдет в открытый космос 00:56
В Сирии предотвращена атака беспилотников на базу Хмеймим 00:24
Мы видим все: российская РЛС смогла обнаружить F-35 у границ Ирана 19.01.2020
Лавров: Решать в конечном итоге самим ливийцам 19.01.2020
Хафтар и Саррадж не стали встречаться в Берлине 19.01.2020
Полиция проверит данные о стрельбе с балкона в Таганроге 19.01.2020
В Тюмени локализовали пожар на складе с макулатурой 19.01.2020
Захарова: Помпео будто позаимствовал слова с сайта МИД РФ 19.01.2020
На Украину не пустили актеров Колесникова, Удовиченко и Бутина 19.01.2020
SpaceX испытала систему спасения космического корабля Crew Dragon 19.01.2020
В Тюмени вспыхнул крупный пожар на складе с макулатурой 19.01.2020
В Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний 19.01.2020
Украина потребовала от Лондона убрать трезубец из антитеррористического пособия 19.01.2020
Путин побеседовал с Джонсоном, Макроном и Помпео "на полях" конференции в Берлине 19.01.2020
В Петербурге в день крещенских купаний побит новый температурный рекорд 19.01.2020
Следователи начали проверку после избиения посетителя магазина в Химках 19.01.2020
Почти внедорожник: выбираем Suzuki Grand Vitara за 700 000 рублей 19.01.2020
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП 19.01.2020
Опубликовано видео, на котором Макгрегор отмечает победу над Серроне 19.01.2020
Отец Меган Маркл заявил, что его дочь "опошляет" британскую корону 19.01.2020
В Саратовской области два человека погибли в ДТП 19.01.2020
Пять человек отравились угарным газом в Новосибирской области 19.01.2020
Пилот пострадал при падении параплана в Московской области 19.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
20.01.2020 00:24
Рубрика: Власть

В Сирии предотвращена атака беспилотников на базу Хмеймим

Текст: Иван Петров

В Минобороны России сообщили, что 19 января с наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы "Хмеймим" на значительном удалении были выявлены три малоразмерные воздушные цели - беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Беспилотники приближались к российскому военному объекту с северо-восточного направления.

В Минобороны раскрыли планы активизировавшихся в Сирии боевиков

Отмечается, что все воздушные цели были уничтожены штатными зенитными ракетными средствами нашей авиабазы, причем сделано это было на безопасной дистанции от Хмеймим.

"Пострадавших или материального ущерба нет", - заключили в военном ведомстве.

Сирийские боевики стали активнее применять оружие и боеприпасы НАТО
Власть Безопасность Армия В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Путин заявил о невозможности стереть память о войне
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
СК завел дело о халатности после крупного пожара в ТЦ Владивостока
Тимошенко сообщила о начале "ликвидации" Украины
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы будет готов в марте