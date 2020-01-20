В Сирии предотвращена атака беспилотников на базу Хмеймим

В Минобороны России сообщили, что 19 января с наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы "Хмеймим" на значительном удалении были выявлены три малоразмерные воздушные цели - беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Беспилотники приближались к российскому военному объекту с северо-восточного направления.

Отмечается, что все воздушные цели были уничтожены штатными зенитными ракетными средствами нашей авиабазы, причем сделано это было на безопасной дистанции от Хмеймим.

"Пострадавших или материального ущерба нет", - заключили в военном ведомстве.