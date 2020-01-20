В Совфеде оценили кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что президент РФ предложил освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас охарактеризовал Краснова как "профессионала, преданного своему делу". К тому же он обладает большим опытом работы, заявил сенатор, отметив, что знаком с кандидатом лично.

Член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил кандидата как грамотного и компетентного руководителя. При этом он перспективный и с опытом, отметил сенатор.

- Время диктует новые задачи, возникают новые вызовы - в связи с этим и понадобилось новое назначение, - поделился он мнением. - С учетом новой конфигурации власти это естественный процесс.

По оценке сенатора, Краснову удастся оптимизировать взаимодействие двух важнейших ведомств - Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.

При этом он считает, что опыт Юрия Чайки, безусловно, будет использован в дальнейшем, решение - за президентом.

Коллега Клинцевича по комитету Ольга Ковитиди дала схожую оценку. По ее словам, Игорь Краснов обладает необходимыми профессиональными, моральными качествами для работы в должности генпрокурора.

- Игорь Викторович - юрист, криминалист, курировал достаточно сложную категорию дел - не просто уголовные дела, а дела об убийствах, о коррупции, - напомнила сенатор. - Ни для кого не секрет, что он расследовал многомиллиардные хищение на космодроме Восточный, покушение на Анатолия Чубайса и многое другое.

Ковитиди считает, что Краснов обладает необходимыми качествами, чтобы справиться с высокой должностью.

Она также напомнила, что президентом РФ были объявлены ряд изменений в направлении развития страны, и это, по оценке сенатора, наложит определенный отпечаток и на работу Генпрокуратуры, основная задача которой - защита прав и интересов граждан.

- Прокуратура должна быть с человеческим лицом, ведь каждое расследование - индивидуально, - резюмировала член комитета. - Хотелось бы пожелать Игорю Викторовичу сохранить те качества, которые у него есть. Мы, сенаторы, знаем его только с положительной стороны. И мне кажется, у него все получится".

Спикер СФ Валентина Матвиенко ранее сообщила, что кандидатура будет рассмотрена двумя профильными комитетами верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству и комитету по обороне и безопасности на совместном заседании 21 января. А в случае одобрения - на заседании Совфеда 22 января.