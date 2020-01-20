В США могут запретить "родильный туризм"

Администрация Дональда Трампа на этой неделе планирует объявить о введении запрета на так называемый "родильный туризм" - широко распространенную практику приезда иностранных беременных женщин в США для рождения ребенка и получения таким образом американского гражданства.

В Америке, напомним, действует так называемое "право почвы", которое предусматривает автоматическое предоставление гражданства США всем появившимся на свет на территории этой страны. Это положение закреплено в 14-ой поправке к конституции страны.

Как сообщает издание The Hill, президент США в рамках своей инициативы по ужесточению иммиграционного законодательства ранее уже выдвигал идею по аннулированию прав на получение гражданства для новорожденных детей, специально приезжающих с этой целью в Америку беременных иностранок. Для этого Трамп предлагал издать отдельный президентский указ. Тогда эта инициатива не получила продолжения, так как оказалось, что для ее реализации необходимо внесение поправок в основной закон США.

"Изменение направлено на обеспечение национальной безопасности и рисков, связанных с "родильным туризмом", включая криминальную активность в этой индустрии", - неофициально прокомментировали в госдепе США журналистам возвращение в политическую повестку Белого дома этой темы. Впрочем, как именно будет исполняться возможное нововведение на данный момент не известно.

По имеющимся миграционным данным, ежегодно в США рождается около 33 тысяч детей от въехавших на американскую территорию беременных женщин. Большинство таких "туристок" приезжают из Китая, России и Нигерии.

Отмечается, что на текущий момент США является самым популярным направлением перинатального туризма в мире. Сотни компаний по всему миру зарабатывают огромные деньги (от 5 до 20 тысяч долларов за организацию родов в Штатах), завлекая будущих матерей рекламными обещаниями о "светлом американском будущем" для их детей.