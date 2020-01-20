Владимир Мединский встретился с лидерами киноиндустрии

Новогодний прокат в России показал в отношении отечественного кино такие результаты, что встреча по его итогам в Министерстве культуры была лишь делом времени. И вот она состоялась - Владимир Мединский встретился с лидерами отечественного кинопроизводства.

Руководитель кинокомпании "Арт Пикчерс Студио" Федор Бондарчук в начале встречи поздравил создателей фильма "Холоп" с впечатляющими успехами в прокате. А именно - Эдуарда Илояна - генерального продюсера АО "ВБД Груп" и Вадима Верещагина - генерального директора компании "Централ Партнершип". При этом поздравить можно было и самого Федора Бондарчука - фильм "Вторжение", где он выступил как продюсер и режиссер, занял второе место среди отечественных картин по итогам новогоднего проката. Ленту "Союз Спасения" на встрече с и. о. министра культуры представляли глава "Дирекции кино" Анатолий Максимов и генеральный директор кинокомпании "Студия ТриТэ" Леонид Верещагин, а анимацию "Иван Царевич и Серый волк" - четвертую часть - генеральный директор компании СТВ, председатель правления Ассоциации Продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. Обе ленты также вышли в прокат в новогодние праздники.

На встрече присутствовали и заместитель министра культуры Павел Степанов, и директор Департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова, а также - представители СМИ. И, помимо темы новогоднего проката, разговор коснулся еще нескольких важных вещей. Однако начнем с громкой цифры, которую озвучил Владимир Мединский в начале встречи. Около 20 млн зрителей посмотрели отечественные фильмы в кинотеатрах в новогодние праздники. Так, на комедию "Холоп" пришел каждый третий (37%) посетитель кинотеатра. За первые 10 дней нового года фильм посмотрели 6 млн человек. На втором месте в рейтинге "Вторжение" - 2,7 млн зрителей. Последняя в тройке лидеров - драма о декабристах "Союз спасения" - 1,6 млн зрителей.

Владимир Мединский также заговорил о необходимости своевременной подготовки графика кинорелизов на год - то есть когда и какой фильм появится в кинотеатрах. Департамент кинематографии Министерства культуры РФ совместно с Фондом кино подготовит такой график и представит его до 20 февраля. Соответственно, согласует его с кинокомпаниями. Позднее продюсеры в комментариях СМИ подчеркивали, как для них важно, чтобы все решалось заблаговременно, а не в последний момент

Еще одна важная тема разговора - и этот вопрос Минкульт поднимает уже давно - как считать зрителей онлайн-кинотеатров в Интернете. По словам Владимира Мединского, в системе учета Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) скоро будут отображаться онлайн-кинопоказы. "Соответствующий законопроект подготовлен министерством, внесен в правительство и включен в план законопроектной деятельности на 2020 год. Мы будем этот законопроект форсировать. Я бы просил Фонд кино и департамент кинематографии отработать систему учета в ЕАИС, хотя бы в справочном порядке, имеющихся там онлайн-показов и имеющихся рейтингов по показам на телевидении", - сказал Владимир Ростиславович.

Программа реорганизации деятельности Минкультуры в направлении кинофестивалей осуществлялась в 2019 году активно, однако она еще не окончена. Владимир Мединский сказал, что обновления в ней также будут представлены в течение месяца. И.о. министра сослался на слова Федора Бондарчука, который заострил внимание на этом вопросе. Так что через месяц станет понятно, как будет представлена наша страна на зарубежных рынках и фестивалях, что и как изменится на киносмотрах отечественных.

Владимир Мединский особо отметил, что у "Роскино" новый руководитель. Имя должно быть официально объявлено в ближайшие дни - "РГ" напишет об этом отдельно.

Похоже, ближайший месяц станет для российского кино судьбоносным, поскольку Владимир Мединский сказал, что в течение этого срока также должен быть сформирован Экспертный совет комиссии по рибейтам. Рибейты - это возмещение кинокомпаниям, в том числе и иностранным, части затрат при съемке в определенном регионе - в данном случае речь идет о кинопроизводстве на территории нашей страны. Напомним, что не так давно принят Федеральный закон о рибейтах, который требует своего исполнения.

"Что касается рибейтов, тоже взять их под контроль: с содержательной точки зрения, что снимать. Мы внесли наше предложение по составу Экспертного совета комиссии, но я бы тоже попросил, совместно с Минэкономики, в течение месяца окончательно сформировать этот совет, утвердить его состав, определить его график работы…", - сказал Владимир Мединский и добавил, что русские не должны выглядеть в иностранных фильмах, как "исчадие ада на Красной площади". Владимир Ростиславович также затронул тему работ кинокомиссий - в частности, необходимости готовить ежеквартальные отчеты по деятельности региональных кинокомиссий.

Оживление среди присутствующих на встрече вызвали два "детских" вопроса. На самом деле, вполне серьезно говорилось о том, как привлечь школьников в кино и сформировать у них культуру ходить в кинотеатры. Второй вопрос - содержание детских фильмов. На встрече прозвучали слова о том, что "нам нужен свой Гарри Поттер". Необходимость формирования подрастающего поколения путем привычки смотреть кино, в первую очередь, отечественное, назрела уже давно. Не в первый раз в Министерстве культуры ведется разговор на эту тему. Увеличивается господдержка детского кино, так что вполне вероятны и дальнейшие положительные подвижки в этом направлении.

И, наконец, еще одним насущным вопросом - и инициировал его Леонид Верещагин - стал обязательный выход в прокат фильмов, которые поддержало Министерство культуры.

"Да, кино делается для того, чтобы показываться в кинотеатрах, и мы - каждый продюсер и режиссер - должны к этому стремиться, - прокомментировал обозревателю "РГ" этот вопрос Сергей Сельянов. - В то же время я не считаю какой-то трагедией, если фильм не вышел. Во всем мире достаточно большое количество картин до кинотеатров не доходит - это нормальная индустриальная ситуация. Но, разумеется, я не против такого решения. А даты проката действительно нужно определять заблаговременно, чтобы не решать все в последние недели".