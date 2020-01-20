Власти Малайзии вернули другим странам мусор

Малайзийские власти отправили 150 отгрузочных контейнеров с пластиковым мусором в 13 государств, откуда он прибыл. В понедельник министр окружающей среды Малайзии Йео Би Инь заявила, что ее страна не будет "свалкой" для остального мира, а те, кто хочет превратить ее в таковую, могут только "мечтать".

Всего было отправлено 3737 метрических тонн мусора. Из 150 контейнеров 43 вернули Франции, 42 - Великобритании, 17 - Соединенным Штатам, 11 - Канаде, а 10 - Испании. Остальные уплыли в Японию, Сингапур, Португалию, Китай, Бангладеш, Шри-Ланку и Литву. При этом, как отметили в министерстве окружающей среды Малайзии, власти страны не заплатили ни единого цента за переправку отходов. Все расходы взяли на себя судоходные компании, ответственные за их перевозку.

По словам Йео Би Инь, в ближайшем будущем Малайзия вернет "владельцам" еще 110 контейнеров с мусором, 60 из которых прибыли из США. Министр также сообщила, что в следующем месяце правительство намерено запустить план действий по борьбе с незаконным ввозом пластика. "Наша позиция весьма твердая. Мы просто хотим отправить назад мусор и хотим дать четко понять, что Малайзия - не свалка для всего мира", - заявила Йео Би Инь.

Это далеко не первый случай, когда Малайзия отправляет различные отходы обратно в те страны, откуда они прибыли. Так, к примеру, в конце мая прошлого года она выслала 450 тонн пластикового мусора в такие страны как США, Великобритания, Канада, Нидерланды, Япония, Китай, Саудовская Аравия, Сингапур и Бангладеш. Не отстают от Малайзии и другие государства Юго-Восточной Азии, в частности Индонезия, которая в минувшем сентябре "вернула" другим странам 547 контейнеров с мусором.