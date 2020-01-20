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20.01.2020 17:57
Рубрика: Власть

Володин назвал историческими предложения по поправкам в Конституцию

Текст: Татьяна Замахина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "историческим решением" предлагаемые президентом РФ изменения в Конституцию. Также он рассказал о порядке рассмотрения поправок нижней палатой парламента.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию, которые анонсировал в Послании Федеральному Собранию.

Эта тема обсуждалась на Совете Госдумы.

- Мы практически большую часть заседания совета посвятили изучению вопроса, связанного с внесением законодательной инициативы президента об изменениях в Конституции, - рассказал Володин журналистам.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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По его словам, было принято решение о направлении данной законодательной инициативы в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Он рассмотрит ее уже 21 января.

Как подчеркнул Володин, в Госдуме считают крайне важным максимально обсудить все предложения, внесенные президентом. "Они касаются серьезных очень вопросов", - заявил он.

- Это историческое решение, - поделился мнением глава нижней палаты, - потому что многие вопросы, связанные с государственным устройством, с функционированием институтов государственной власти, в рамках предложений президента будут наполняться совершенно иным содержанием.

Изменения, пояснил он, будут предполагать передачу большего количество полномочий "именно гражданам нашей страны, для того чтобы они более эффективно принимали участие в управлении государством, решении вопросов, которые стоят перед нашей страной". Увеличивается контроль над решениями, добавил Володин.

Спикер ГД отметил, что при этом по-прежнему будет серьезны и полномочия главы государства, связанные с оценкой деятельности федеральных чиновников, премьер-министра, региональных чиновников и возможности отрешения их от должности.

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