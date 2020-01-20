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20.01.2020 10:00
Рубрика: Экономика

За счет чего в 2020 году будет расти рынок страхования

Текст: Юлия Кривошапко
В условиях снижения интереса к страхованию жизни страховщики и эксперты делают ставку на добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование жилья в 2020 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Высокие темпы прироста премий по ДМС (20-25%) будут обеспечиваться повышением доступности и востребованности медицинского страхования в результате распространения франшиз и полисов с ограниченным набором услуг, а также за счет активного продвижения и популяризации программ по телемедицине и страхованию от критических заболеваний, считают аналитики рейтингового агентства "Эксперт".

Кроме того, ожидается, что в 2020 году начнет работать вступивший в силу в 2019 году закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, что сможет значительно увеличить охват страхованием жилых помещений по стране в перспективе нескольких лет. По итогам 2020 года по сравнению с 2019-м темпы прироста премий по страхованию имущества граждан составят 14-16%.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Динамика страхования от несчастных случаев и болезней в 2020 году, по прогнозам аналитиков рейтингового агентства, замедлится до 6-8%, что, в первую очередь, станет результатом прогнозируемого снижения объемов кредитования физических лиц.

Сегмент страхования автокаско в 2020 году будет находиться под давлением снижающегося спроса на новые автомобили, положительный эффект окажет повышение тарифов страховщиками, в том числе, по усеченным программам, в результате, темпы прироста не превысят 4-5%. В отсутствие способствующих росту факторов в ОСАГО будет наблюдаться стагнация.

В 2020 году рынок окончательно адаптируется к новым условиям и влияние стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни снизится, что замедлит падение совокупных премий в сегментах ИСЖ и НСЖ. Суммарные премии по ИСЖ и НСЖ сократятся не более, чем на 3-5% до 290-300 млрд рублей по итогам 2020 года. Поддержку рынку страхования жизни окажет развитие долгосрочных накопительных программ, а также дополнение классических полисов медицинскими опциями и услугами.

Экономика Страхование Реформа системы медицинского страхования

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