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20.01.2020 08:36
Рубрика: В мире

Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле

Текст: Юрий Когалов
Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле. Как рассказал сам Зеленский в интервью The Times of Israel, украинскую сторону не приглашали выступить с речью, однако он все равно будет присутствовать на церемонии.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии", - отметил украинский президент. Зеленский также заявил, то для него не имеет значения, будет произносить он речь на форуме или нет, однако это было бы справедливо, поскольку "каждый четвертый из евреев, убитых во время Холокоста, был украинцем".

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Зеленский также заявил, что по данным за 2018 год, на Украине самый низкий уровень антисемитизма. Однако эти слова вызывают некоторое сомнение в связи с рядом инцидентов, актов вандализма, от которых пострадали памятники, установленные в память о погибших евреях, и возмущение которыми высказывал посол Израиля на Украине.

А на вопрос о переименовании улиц в честь националистов (в том числе участвовавших в преследовании евреев) Зеленский ответил, что "это очень сложный и деликатный вопрос". По его словам, на западе Украины есть свои герои, на востоке другие. Президент призвал строить общую историю и найти тех людей, чьи имена не вызывают противоречий, и в их честь назвать улицы и установить памятники.

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Напомним, Всемирный форум памяти Холокоста пройдет 22-23 января в мемориале "Яд Вашем" в Израиле. От поездки на мероприятие ранее отказался президент Польши Анджей Дуда, которому организаторы мероприятия также не предоставили слово.

Кстати, ранее израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о Холокосте не может быть внутренним делом страны.

В мире экс-СССР Украина В мире Ближний Восток Израиль Мир помнит о Холокосте 75-летие Победы Вторая мировая война

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