Житель Алеппо погиб при очередном обстреле города боевиками

Боевики открыли огонь из реактивных систем залпового огня по району Дждейда на западе города Алеппо в Сирии. Атака произошла в ночь на понедельник, сообщает государственное информационное агентство SANA.

В результате разрывов снарядов погиб один мирный житель, число раненых уточняется. Под обстрел попал и соседний квартал Джамият-эз-Захра, откуда также поступают данные о пострадавших. Несколько снарядов упали возле мечети Аш-Шами и сильно ее повредили, пишет ТАСС.

По позициям вооруженных группировок, нарушивших перемирие, сирийская артиллерия ответила огнем. Известно, что боевики понесли потери в живой силе и технике. Агентство SANA отмечает, что бандформирования обстреливают Алеппо с юго-западных окраин, находящихся под их контролем, в частности из микрорайона Рашидин.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, с 16 января в результате обстрелов западных и центральных районов Алеппо погибли 28 мирных жителей, еще 56 человек получили ранения.