44-летняя Анастасия Волочкова выходит замуж за неизвестного

Российская балерина, актриса и гуру легендарных внезапных шпагатов Анастасия Волочкова только что разбила сердца десятков своих поклонников мужского пола объявив, что собралась под венец.

Об этом сообщает KP.RU, уточнив: 20 января дива отметила в караоке-клубе свое 44-летие, параллельно сделав на торжествах ряд громких заявлений. И несмотря на то, что возлюбленного Анастасии на празднике не было, по словам артистки, он есть и ждет ее дома - в предвкушении грядущего бракосочетания.

"Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году", - пожелала гостям Анастасия, указав, что дату процедуры они пока не выбрали, но выберут "какую-нибудь символичную". И, скорее всего, свадьба эта состоится 20.10.2020, - поделилась женщина с изданием.

Что касается совместных детей - их Анастасия пока не планирует. "У меня есть замечательная дочь Ариша и мне ее любви вполне достаточно", - пояснила балерина.

Добавив: "Конечно, как Бог даст, но о втором ребенке я не думаю. И не планирую больше детей". Поскольку, по мнению Волочковой, "рождение детей никогда не скрепляло браки". И для нее первоочередное и краеугольное - это "отношения с любимым". Который "красивый, стройный и никогда не был женат".

При этом молодая отказалась предъявить избранника обществу, аргументируя это тем, что "счастье любит тишину".

Анастасия Волочкова родилась в Ленинграде. Училась в Академии русского балета имени Вагановой. В 1994-м, еще будучи студенткой, начала исполнять сольные партии на сцене Мариинского театра.

В 2004 году сыграла главную роль, Кати Орловой, в детективном сериале по роману Дашковой "Место под солнцем". После - в "Черном принце" и "Не родись красивой".

Ранее сообщалось, что Анастасию спешно доставили в больницу после нападения морских ежей.