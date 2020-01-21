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21.01.2020 18:38
Рубрика: Экономика

Airbus впервые взлетел полностью в автоматическом режиме

Текст: Наталия Ячменникова
Испытательный самолет-лаборатория А350-1000 успешно выполнил первый полностью автоматический взлет в аэропорту Тулуза-Бланьяк. На его борту находились два пилота и три инженера-испытателя. В общей сложности во время испытаний было произведено восемь автоматических взлетов в течение 4,5 часа.

Как рассказал летчик-испытатель, командир воздушного судна Янн Бофи, в ходе испытаний поведение самолета полностью соответствовало ожиданиям. После занятия исполнительного старта и ожидания разрешения на взлет от диспетчерской службы экипаж включил автопилот. Пилоты перевели ручки управления двигателем в положение взлета и наблюдали за работой систем самолета. Машина начала набирать скорость, автоматически придерживаясь осевой линии ВПП. Нос самолета начал автоматически подниматься, пока не достиг заданного угла тангажа при взлете, и через несколько минут борт поднялся в воздух.

Фото: REUTERS/BENOIT TESSIER
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Важный нюанс: вместо использования курсо-глиссадной системы (ILS), которая сегодня применяется пассажирскими самолетами в аэропортах по всему миру, этот автоматический взлет был выполнен с помощью бортовой системы распознавания изображений.

Как сообщили в Airbus, в середине 2020 года пройдут испытания посадки и руления в автоматическом режиме с использованием технологии распознавания изображений. Впрочем, самолетостроители не рассматривают автономность как самоцель. Этот проект является одним из многочисленных научно-исследовательских направлений, которыми занимается компания.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Airbus

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