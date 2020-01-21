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21.01.2020 20:58
Рубрика: Спорт

Ананидзе может продолжить карьеру в АЕКе или "Анортосисе"

Текст: Николай Максимов

27-летний полузащитник сборной Грузии Жано Ананидзе может продолжить карьеру в греческом АЕКе или кипрском "Анортосисе".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Расторгнувший контракт с московским "Спартаком" грузинский полузащитник Жано Ананидзе может в скором времени перебраться в чемпионат Греции ил Кипра. По данным Metaratings.ru, о желании усилить состав АЕКа заявил главный тренер команды Массимо Каррера, ранее возглавлявший "Спартак".

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны турецкого "Денизлиспора" и "Тамбова".

Одним из наиболее вероятных вариантов для Ананидзе является кипрский "Анортосиса". Дело в том, что этот клуб возглавляет грузинский специалист Темури Кецбая. Для экс-спартаковца крайне важно получить игровую практику перед важными матчами сборной Грузии в Лиге Наций ЦЕФА.

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