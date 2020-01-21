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Android-версия WhatsApp преодолела рубеж в 5 млрд скачиваний

Текст:   Владимир Болотин
21.01.2020,  
11:15
Число скачиваний Android-версии мессенджера WhatsApp превысило отметку в 5 млрд. Об этом сообщил ресурс AndroidPolice, ссылаясь на данные Google Play.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Примечательно, что это второе не родное приложение Google, которое добилось такого успеха. Первым таким приложением в прошлом году стал клиент социальной сети Facebook. Мессенджер WhatsApp также принадлежит компании Марка Цукерберга.

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Впрочем, такой успех может быть связан с тем, что приложение WhatsApp предустанавливается многими производителями (и в первую очередь Samsung) на свои устройства.

Согласно статистике, число активных пользователей мессенджера превышает 1,5 млрд человек.

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