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21.01.2020 17:36
Рубрика: Общество

На Корсике впервые найдено античное поселение

Текст: Денис Передельский
Фото: Pascal Druelle / INRAP Фото: Pascal Druelle / INRAP
Фото: Pascal Druelle / INRAP

Ученые из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) при проведении раскопок на территории коммуны Бастия во Франции впервые обнаружили строения, относящиеся к позднему античному периоду и проливающие свет на историю заселения Корсики.

Отчет об открытии опубликован на сайте INRAP. В коммуне Бастия археологи обнаружили руины двух домов, датируемых поздним античным периодом (IV-VI века нашей эры). Находки того периода на Корсике встречаются крайне редко, а следы поселения обнаружены впервые.

Фото: Wessex Archaeology
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Это позволит археологам получить знания о том, кто и как проживал на Корсике в указанный период времени. Ранее неизвестный город был построен в прибрежной полосе. Археологам удалось раскопать руины двух домов, один из которых был очень большим и отличался оригинальной архитектурой.

Это здание хорошо сохранилось. Его центральная комната была почти правильной квадратной формы. К дому примыкали пристройки, в том числе анфилада галерейного типа. В доме имелся внутренний дворик. Расположение комнат свидетельствует о том, что это здание было далеким предшественником традиционных корсиканских построек.

Второй дом выглядит более скромным. Однако исследователи обратили внимание на то, как тщательно и искусно он был возведен и украшен. По их мнению, обе постройки принадлежали представителям местной элиты, возможно, семьям из правящего класса.

Открытие поставило перед археологами ряд новых вопросов. Например, больший из двух домов по оригинальности своего плана напоминает некоторые дома-башни периода поздней античности, которые ранее были найдены в Восточном Средиземноморье и Северной Африке.

Означает ли это, что особняки знатных людей были возведены на Корсике в эпоху интенсивных отношений с Африкой? Исследователи этого не исключают. Письменные источники гласят, что во второй половине V века правители изгнали из Африки епископов, которые поселились на Корсике.

Не исключено, что раскопанные дома принадлежали кому-то из них или были построены при их участии.

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