Новости

Минздрав разрабатывает экспресс-тест на новый вирус из Китая 11:03
Как просмотр мультфильмов влияет на психику ребенка 11:00
В Якутии возбудили дело после нападения собак на ребенка 10:50
Экс-президента Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы 10:45
Кокорин продолжит карьеру в "Сочи" 10:44
Выставка о Сталинградской битве откроется во Франции 10:43
44-летняя Анастасия Волочкова выходит замуж за неизвестного 10:41
Прокуратура начала проверку после пожара на траулере в Охотском море 10:38
Прокуратура Прикамья проверит все мини-отели после гибели пяти человек 10:31
В Воронеже 14 тысяч человек остались без света, тепла и воды 10:24
В Приморье члены ОПГ вырастили 126 тысяч кустов конопли 10:20
В Сочи мужчину арестовали за домогательства ребенка в маршрутке 10:16
Стратегический дрон "Альтиус" завершил испытания 10:15
Исчезнувшего в Омске бизнесмена нашли в Европе 10:12
Россия поставила Турции более 120 управляемых ракет для С-400 10:09
В Прикамье подросток спас тонущую 70-летнюю женщину 10:07
Путин поздравил с юбилеем Харатьяна 10:05
Антираковый эффект обнаружен у многих обычных лекарств 10:04
Петербург побил температурный рекорд 1957 года 10:03
Toyota помогла Subaru создать новый кроссовер 10:00
Российские десантники пройдут на лыжах 12 тысяч километров 09:53
В Перми банда из трех мужчин получила срок за похищение человека 09:49
В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа 09:48
Полковника ВВО осудили на три года за растрату 09:47
Появилось видео пожара под Томском, при котором погибли 11 человек 09:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 10:04
Рубрика: Общество

Антираковый эффект обнаружен у многих обычных лекарств

Текст: Алена Ларина
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Обычные медицинские препараты способы убивать раковые клетки. К такому выводу пришли американские ученые, исследовав действие тысяч неонкологических лекарств. В результате выяснилось, что несколько десятков из них обладают антираковыми свойствами.

Исследование проводили специалисты из Института Броуда и Института рака Даны - Фарбера. В лабораторных условиях они обнаружили, что некоторые лекарства от диабета, алкоголизма, для снижения уровня холестерина и лечения артрита уничтожали раковые клетки.

Фото: iStock
Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию

Всего ученые насчитали почти 50 подобных препаратов, имеющих антираковую активность, что их сильно удивило: у известных и давно применяемых лекарств, оказывается, есть новые возможности, и даже не только в плане лечения онкологии. Так, противовоспалительные таблетки аспирина, используемые зачастую при высокой температуре и головной боли, могут быть эффективными при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Опыты с лекарствами проводились на 578 линиях раковых клетках человека из Энциклопедии линий раковых клеток Института Броуда. Выяснилось, что механизмы их подавления обычными исследуемыми лекарствами несколько другие, чем у противораковых препаратов.

Для измерения выживаемости раковых клеток применялся метод клеточного подхода, позволивший ученым провести исследования относительно быстро и изучить реакцию на лекарства каждой линии клеток в отдельности с учетом их геномных особенностей. Это даст уникальную возможность в будущем подбирать больным лекарства, от которых они получат наибольшую пользу при лечении.

Фото: iStock
Провизор рассказала, какие лекарства следует хранить в холодильнике

В частности, выявлено, что дисульфирам для лечения алкогольной зависимости убивает клеточные линии, несущие мутации, вызывающие истощение белков семейства металлотионеина.

Общий вывод исследования - понимание разрушительного действия используемых лекарств на раковые клетки является толчком для разработки новых методов лечения. Геномные особенности дали ученым начальные гипотезы о том, как могут действовать эти препараты. Ведь рак оценивается как болезнь изменений - состояние, характеризующееся пластичностью и неоднородностью, которое развивается на генетическом, фенотипическом и патологическом уровнях и клинически прогрессирует через различные стадии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является причиной одной из шести смертей в мире.

Общество Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа
Иран заявил о попадании двух ракет в украинский Boeing
Россия поставила Турции более 120 управляемых ракет для С-400
В Китае для больных пневмонией нового типа открыли девять госпиталей
Образование
Образование
Как школьнику заработать от 30 тысяч до миллиона рублей за свои знания
75-летие Победы
75-летие Победы
Тысячи приказов приближали Победу - жестоких и человечных, суровых и трогательных