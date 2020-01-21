Антираковый эффект обнаружен у многих обычных лекарств

Обычные медицинские препараты способы убивать раковые клетки. К такому выводу пришли американские ученые, исследовав действие тысяч неонкологических лекарств. В результате выяснилось, что несколько десятков из них обладают антираковыми свойствами.

Исследование проводили специалисты из Института Броуда и Института рака Даны - Фарбера. В лабораторных условиях они обнаружили, что некоторые лекарства от диабета, алкоголизма, для снижения уровня холестерина и лечения артрита уничтожали раковые клетки.

Всего ученые насчитали почти 50 подобных препаратов, имеющих антираковую активность, что их сильно удивило: у известных и давно применяемых лекарств, оказывается, есть новые возможности, и даже не только в плане лечения онкологии. Так, противовоспалительные таблетки аспирина, используемые зачастую при высокой температуре и головной боли, могут быть эффективными при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Опыты с лекарствами проводились на 578 линиях раковых клетках человека из Энциклопедии линий раковых клеток Института Броуда. Выяснилось, что механизмы их подавления обычными исследуемыми лекарствами несколько другие, чем у противораковых препаратов.

Для измерения выживаемости раковых клеток применялся метод клеточного подхода, позволивший ученым провести исследования относительно быстро и изучить реакцию на лекарства каждой линии клеток в отдельности с учетом их геномных особенностей. Это даст уникальную возможность в будущем подбирать больным лекарства, от которых они получат наибольшую пользу при лечении.

В частности, выявлено, что дисульфирам для лечения алкогольной зависимости убивает клеточные линии, несущие мутации, вызывающие истощение белков семейства металлотионеина.

Общий вывод исследования - понимание разрушительного действия используемых лекарств на раковые клетки является толчком для разработки новых методов лечения. Геномные особенности дали ученым начальные гипотезы о том, как могут действовать эти препараты. Ведь рак оценивается как болезнь изменений - состояние, характеризующееся пластичностью и неоднородностью, которое развивается на генетическом, фенотипическом и патологическом уровнях и клинически прогрессирует через различные стадии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является причиной одной из шести смертей в мире.