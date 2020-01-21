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21.01.2020 08:37
Рубрика: Экономика

Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза

Текст: Георгий Панин
Рейтинг доходности инвестиционных инструментов 2019 года возглавил биткоин. Его курс вырос с 4 035 до 7 344 долларов, обеспечив прибавку вложений на 82 процента. Такую оценку дал аналитический центр международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в "Российской газете").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты для изучения доходности каждого финансового инструмента ориентировались на 300 тысяч рублей. Таким образом, россияне, вложившие в начале 2019 года в биткоин эту сумму, могли получить к концу года в среднем по 237 047 рублей прибыли. Но, понятно, не все. Поскольку биткоин самая непредсказуемая и опасная валюта. И на нем можно не только выиграть, но и очень серьезно проиграть.

Фото: iStock
Названы самые рисковые и безопасные валюты 2020 года

"Этот финансовый инструмент обладает сильной волатильностью, которая лишь подтверждает правило: наибольшую доходность могут обеспечить только самые высокорисковые инвестирования", - комментирует президент сети FinExpertiza Елена Трубникова. Поэтому, как говорится, здесь надо сто раз подумать и лишь один раз вложить. И, может быть, совсем не в биткоин.

Всего эксперты проанализировали 15 инструментов инвестирования. По их расчетам, реальный доход за год принесли 8. С 300 тысяч рублей он составил в среднем от 930 до 237 047 рублей. Остальные 7 инструментов обесценили вложения в 300 тысяч рублей на сумму в среднем от 7 020 до 56 849 рублей.

На чем можно было заработать

Как уже говорилось, криптоинвесторы, разместившие в начале года 300 тысяч рублей в биткоинах, смогли по итогам года получить доходность, которая составила в среднем 79,02 процента.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Помимо него, неплохим инструментом приумножения капитала стали инвестиции в ценные бумаги. Акции принесли инвесторам реальный доход в среднем в 19,84 процента, фонды облигаций - 6,55 процента. Реальный доход инвестора, разместившего 300 тысяч рублей в открытые ПИФы акций, составил 59 515 рублей, доход инвестора в открытые ПИФы облигаций - 19 654 рубля.

Немного заработать можно было и на недвижимости. Реальная доходность инвестиций в первичный рынок жилья составила 2,99 процента, то есть доход на каждые вложенные 300 рублей здесь в среднем составил 8 970 рублей. Вторичный рынок недвижимости в реальном выражении вырос на 0,4 процента. Инвестировавшие в него смогли зафиксировать доход на уровне 1 200 рублей на каждые вложенные 300 тысяч.

Стоит отметить, что данный инвестиционный инструмент требует гораздо более серьезных вложений, чем 300 тысяч рублей, поэтому в исследование он включен условно.

Рейтинг инструментов инвестирования вклада в 300 000 рублей с максимальной доходностью в 2019 году, рублей:

На чем можно было потерять сбережения

Сбережения в рублях, лежащие под подушкой, обесцениваются на величину инфляции. Сумма в 300 тысяч рублей из-за инфляции, составившей в 2019 году 3 процента, потеряла в покупательной способности 9 тысяч рублей.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
В 2020 году может вернуться инвестиционный спрос на жилье

Укрепление курса рубля в течение 2019 года обесценило наличные сбережения в долларах на 14,37 процента, а с учетом инфляции - на все 17,37 процента. Таким образом, наличная сумма в долларах, эквивалентная 300 тысячам рублям, обесценилась в 2019 году с учетом инфляции в среднем на 52 112 рублей.

Наличные евро и вовсе возглавили антирейтинг инструментов сбережения и инвестирования с отрицательной доходностью. Разница обменных курсов рубля и евро в начале и конце 2019 года обесценила европейскую наличность, эквивалентную 300 тысячам рублям, с учетом инфляции в среднем на 18,95 процента или на 56 849 рублей.

Рейтинг инструментов сбережения и инвестирования с отрицательной доходностью в 2019 году, рублей (инвестированная сумма 300 000 рублей):

На чем можно заработать в 2020 году

"Российская газета" попросила Петра Пушкарева, шеф-аналитика TeleTrade, рассказать об интересных и перспективных финансовых инструментах этого года:

- Вообще-то, по моим подсчетам акции Apple, допустим, выросли за 2019игод сильнее биткоина: более чем на 90 процентов. И этот результат показал вполне традиционный консервативный актив, без лишних системных рисков и с обеспеченным реальными активами компании фундаментом.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Что будет с российским фондовым рынком в 2020 году

Кстати, бумаги китайской сети кофеен Luckin Coffee с 20 долларов подорожали за 2019 год на 96,8 процента - до 39,36 доллара. И сегодня они стоят 50 долларов. Уверен, можно без труда отыскать и еще больше прибавившие в цене инвестиционные инструменты. Просто они не получили столь же мощной пиар-раскрутки, как биткоин.

А бумаги какой компании конкретно "выстрелят" в 2020 году заранее не знает и не скажет ни один трезвомыслящий инвестор: угадать идеальную инвестицию невозможно. Тот же биткоин, учитывая, что к июню прошлого года он поднимался в цене и до 13800 долларов, а потом падал к декабрю под 6500 долларов, мог бы принести даже более высокий доход при его продаже летом и впоследствии по схеме игры на понижение.

Но есть ощущение, что тема криптовалюты постепенно умирает. На американских биржах в какой-то момент может, конечно, начаться, например, вторая сумасшедшая волна бума канадских "растениеводов", как в 2017 году. Но это всё, конечно, авантюрные варианты денежных вложений, даже несмотря на то, что по американским и канадским законам они легальны, а российским законам не противоречат вложения в любые бумаги, торгуемые официально на мировых биржах.

Если же говорить о наборе вменяемых и более менее традиционных инструментов, то второй год подряд вполне способен преподнести приятный сюрприз рынок акций: причём не только американские и французские биржи, но и и российские, которые почти весь 2019 год шли в фарватере западных площадок.

Фото: Pixabay
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А вот золото может оказаться пока не самым прибыльным вложением, если биржевые рынки и дальше продолжат расти, как на дрожжах. В золото, как правило, уходят от рисков, а когда геополитических рисков или рисков понести потери на биржах становится поменьше, то и спрос на золото бывает не так велик. Но если подловить удачно момент, когда котировки золота будут вблизи годовых минимумов, то доход порядка 5-7 процентов в валюте возможен и при торговле электронными фьючерсами на золото.

Наверняка будут в 2020 и опять бумаги, которые взлетят за год на 50 процентов и более. Но самое разумное - инвестиции в портфель из нескольких "голубых фишек", а не ставка на 1-2 компании. Но тут главное помнить: инвестировать надо в бумаги компании, состояние дел в которой ты достаточно хорошо понимаешь. Это куда менее рискованно, чем вслепую покупать некий загадочный для тебя актив в стиле "тёмной лошадки": будь то малоизвестные акции или криптовалюта, движение которой практически никто из знающих экспертов рынка уверенно предсказать не может.

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