Брэд Питт рассказал, почему Ди Каприо называет его "любовником"

Брэд Питт, который, как и Леонардо Ди Каприо, последние месяцы находится на острие атаки всевозможных профильных премий и наград, - в связи с "Однажды в... Голливуде" Тарантино, - рассказал про очередной забавный момент.

А именно - озвучил прозвище, которое Лео для него придумал, пока эти двое трудились на "Однажды".

Как следует из чистосердечного признания Питта, транслируемого Entertainment Weekly, партнер взял за правило называть его Любовничком (lover). Что какое-то время смущало актера. Но потом пришлось смириться. "Так и живу", - говорит.

Тем более что прозвище это, естественно, не носит никакой обидной коннотации. Расшифровывая причину столь экстравагантного обращения одного известного голливудского гетеросексуала ко второму, Брэд объяснил журналистам, что тут всё "очень просто". Ведь во время длительной совместной работы на проектах актеры очень, зачастую, сближаются, переживают друг за друга, поддерживают. Оттуда и такой интимный юмор, общие шуточки.

При этом стоит напомнить, что ранее Питт раскрыл, как называл Лео - LDC он его называл.