ЦБ предписал банкам упростить содержание ипотечных договоров

В России изменится содержание ипотечных договоров. Самую значимую для заемщиков информацию банки должны будут излагать в форме таблицы, чтобы ее было легче воспринимать. Указания Банка России по этому поводу вступают в силу 30 января. Они обязательны для всех участников рынка.

Табличная форма уже используется при заключении договоров потребительского кредита, теперь дело дошло и до ипотеки.

В новом формате до заемщиков будут доводиться сведения о сумме кредита, сроках его возврата, процентной ставке, способах исполнения обязательств по договору, а также информация об услугах, оказываемых кредитором за отдельную плату, и готовности кредитора уступить права требования по договору третьим лицам, уточняется в сообщении пресс-службы регулятора.

В Банке России отмечают, что такая подача будет способствовать более обдуманной оценке потенциальными заемщиками рисков при принятии решения о получении кредита.