Чем делится 97-летняя зенитчица в Instagram, куда записал ее внук

Для Алефтины Николаевны Груздковой всегда привычнее было листать пожелтевшие от времени фотоальбомы. Но с недавних пор она пристрастилась рассматривать фото и видео в соцсетях. Внук Константин создал для бабушки страницу в Instagram.

Алефтина Груздкова и страница в соцсети, которую сделал для нее внук Константин. Фото: Instagram / Babushka1922

Babushka1922 - такой у нее там ник, имя то есть.

Девятнадцатилетней девчонкой она ушла на войну, служила в Войсках противовоздушной обороны. С той поры привыкла все делать сама. Когда осталась в квартире одна, отказалась переезжать к родне, хотя настойчиво звали. И вот, сломала шейку бедра.

После этого люди ее возраста до конца дней остаются прикованными к постели. Но доктор сделал заключение: операция возможна. И она была сделана. Внук Константин Перминов рассказал корреспонденту "Родины", что после операции бабушка потихоньку восстанавливается. И ходит, пусть и с трудом, сама.

Чтобы процесс выздоровления ускорить - хорошее настроение лучше лекарств, - Константин купил бабушке планшет и установил приложения - смотреть видео от внуков и правнуков. А увидев неподдельный интерес Алефтины Николаевны, создал для нее страницу в Instagram.

И теперь бабушка читает тысячи сообщений, которые присылают ей в соцсетях.

- Бабушке сложно самой пользоваться планшетом из-за обмороженных и искривленных во время войны пальцев, - говорит внук. - Так что я читаю ей, что пишут люди. На планшет мы стали записывать стихо­творения, которые бабушка любит читать наизусть. И это интересно многим! Она замечательно декламирует Лермонтова, Некрасова. А я снимаю ее на видео и выставляю в соцсети. Реакция слушателей - благодарнейшая! Когда читаю бабушке отклики, она улыбается.